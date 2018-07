Calciatore dell' anno 2018 | tutte le nominations | c' è Cristiano Ronaldo

Pasquale Carlino esce dalla rianimazione / Ultime notizie : come sta? Il Calciatore dell'Inter al Niguarda : Pasquale Carlino esce dalla rianimazione, Ultime notizie: come sta? Il calciatore dell'Inter migliora, ma è ancora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Annuncio di Vincenzo Raiola.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 22:07:00 GMT)

'Il nero solo nei colori sociali' : i tifosi della Torpedo Mosca bloccano l'acquisto di un Calciatore di colore - nato in Russia - : ... 'Non abbiamo mai scelto i giocatori in base al colore della loro pelle, nella selezione dei giocatori aderiamo pienamente ai solo principi dello sport condividendo valori umani comuni. Affermiamo ...

Incidente Pasquale Carlino - arrivano notizie confortanti dalla famiglia : le condizioni del Calciatore dell’Inter : Pasquale Carlino è rimasto gravemente ferito dopo un Incidente in motorino, le condizioni del 16enne calciatore dell’Inter migliorano Pasquale Carlino, centrocampista 16enne del settore giovanile dell’Inter, è stato coinvolto in un brutto Incidente mentre si trovava a bordo di una moto con un altro ragazzo lo scorso sabato sera. Il calciatore nerazzurro ha riportato un trauma cranico commotivo facciale-mascellare con emorragia ...

Paderno : baby Calciatore dell'Inter ferito in un incidente - Carlino trasferito all'ospedale Niguarda : Pasquale Carlino trasferito all'ospedale Niguarda di Milano. È questa l'ultima importante novità sulle condizioni di salute del calciatore sedicenne dell'Inter ferito gravemente in un incidente ...

Mondiali Russia 2018 - premiato il Calciatore della Francia Benjamin Pavard [FOTO] : 1/18 AFP/LaPresse ...

Tragedia a Sassari - muore l’ex Calciatore della Torres Giovannino Oggiano : Il 47enne sassarese, padre di un bimbo, è deceduto al pronto soccorso in circostanze che sono ancora in fase di accertamento. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte che ha lasciato sgomento il mondo dello sport e in particolare quello del calcio sardo.Continua a leggere

Schianto in moto - Pasquale Carlino - 16enne Calciatore dell'Inter - è in fin di vita : Dramma sulle strade campane per un giovane attaccante delle giovanili dell'Inter: Pasquale Carlino, 16 anni, originario di Gragnano, si trova in condizioni molto gravi all'ospedale...

Schianto in moto - giovane Calciatore dell'Inter è gravissimo : La Milano del calcio si stringe intorno a Pasquale Carlino, 16enne calciatore dell'Under 17 dell'Inter, che lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale dopo un brutto incidente stradale. Il...

Incidente in moto - 16enne napoletano gravissimo : è un Calciatore dell'Inter : Pasquale Carlino, 16enne attaccante delle giovanili dell'Inter, si trova in gravi condizioni presso l'ospedale Umberto I di Nocera dopo un grave Incidente in moto. Il giovane giocatore si è schiantato ...

Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino : la prima FOTO da Calciatore della Juventus : 1/11 FOTO LaPresse ...

Christian Vieri e Costanza Caracciolo presto genitori / Foto - la dedica dell'ex Calciatore al bebè in arrivo : Christian Vieri e Costanza Caracciolo presto saranno genitori. L'ex calciatore è emozionatissimo e fa una bellissima dedica al figlio in arrivo...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:15:00 GMT)

GIOVANNI LONGOBARDI/ Chi è? L'ex Calciatore della Juve Stabia nel ruolo di tentatore (Temptation Island 2018) : Chi è GIOVANNI LONGOBARDI? È uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island 2018: L'ex calciatore della Juve Stabia è un amico di Jonathan Kashanian.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:08:00 GMT)

Il nuovo Calciatore della Juventus Emre Can in Piazza Castello a Torino attende… Cristiano Ronaldo [FOTO] : 1/12 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Incidente Nainggolan - paura per il Calciatore dell’Inter : le ultime sulle condizioni del belga : Incidente Nainggolan – L’Inter ha piazzato il colpo Nainggolan, l’ex Roma si candida ad essere grande protagonista con la maglia nerazzurra ma nelle ultime ore grande paura. Il neo calciatore nerazzurro è stato vittima di un Incidente stradale con la sua Ferrari GtC 4 Lusso, distrutta nell’impatto con il guardrail. Secondo alcune indiscrezioni riportante nelle ultime ore una gomma dell’auto di Raja sarebbe esplosa in ...