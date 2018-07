Busta paga | brutta ' sorpresa' durante le ferie ma non per tutti

Rimborso 730 in Busta paga : come funziona : IL 7 luglio è scaduto il termine di presentazione del modello 730 ordinario, mentre chi ha adottato il modello precompilato ha ancora fino al 23 luglio per inviarlo. Con questa dichiarazione dei ...

Lavoro : più tempo libero o più soldi in Busta paga - tu cosa sceglieresti? : Un stipendio un po’ più alto o un po’ più di tempo libero? Da qualche tempo a questa parte, le aziende cominciano a porre ai propri dipendenti la possibilità di scegliere. Lo hanno fatto ad esempio le industrie Ducati, Marposs, Samp, Bonfiglioli, Lamborghini, ricevendo, per la verità, una risposta quasi unanime: i lavoratori (dipendenti) preferiscono in prevalenza avere un’ora in più di tempo libero che dei soldi, magari di ...

Fiditalia Prestiti Personali - cambializzati e senza Busta paga : preventivo - opinioni e calcolo rata online : Oggi andremo a parlare insieme dei Prestiti Personali che offre Fiditalia e ne vedremo le principali caratteristiche generali. Fiditalia Prestiti Personali: come funzionano? Fiditalia è una società che si occupa di concedere Prestiti finanziari per varie motivazioni a coloro che lo richiedono e posseggono i requisiti giusti per poterne godere. Ci si auspica sempre di non avere bisogno di rivolgersi a qualcuno per avere un prestito, ma nel ...

Stop alla quota di tfr in Busta paga - finora lo avevano scelto in 600 mila - : Stop alla quota del tfr in busta paga, misura voluta dal governo Renzi e rimasta in vigore in via sperimentale fino alla fine di giugno ma ora non rinnovata dal governo Conte. L'intervento era mirato ...

Stop stipendi in contanti : Busta paga tracciabile - ok alla prepagata : Al via da luglio lo Stop agli stipendi in contanti. Il pagamento delle buste paga può essere effettuato anche su carta di credito prepagata (come ad esempio la postepay). Ma non solo. In caso di soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori”, le retribuzioni possono essere versati sul c.d. “libretto del prestito”. La novità è contenuta nel recente documento di prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota n. 5828/2018), che ...

Stop a Tfr in Busta paga : Addio al Tfr in busta paga. Il provvedimento, introdotto tre anni fa in via sperimentale, non è stato prorogato. Fino al 30 giugno 2018, si legge sul sito dell'Inps , "i dipendenti del settore privato ...

Tfr - da luglio non sarà più in Busta paga. Cosa cambia. : Da questo mese di luglio 2018, secondo quanto comunicato ufficialmente il 10 luglio 2018 dall'Inps con il messaggio n° 2791 viene recepito il termine della disciplina relativa alla Qu.i.r., la quota integrativa della retribuzione che, fino a questo momento, era erogata e, quindi, presente nella busta paga del singolo dipendente privato. In pratica, fino al 30 giugno 2018 i dipendenti del settore privato hanno avuto la possibilita' di richiedere ...

Addio al Tfr in Busta paga : Addio al trattamento di fine rapporto in busta paga. La misura – introdotta in via sperimentale nel 2015 – non è stata oggetto di proroga e dunque dal 1° luglio 2018 è cessato l’obbligo per i...

Abolito il Tfr mensile in Busta paga : ecco cosa cambia : Luglio 2018 è il mese in cui lavoratori e datori di lavoro dicono addio al Tfr in busta paga, l’anticipo del trattamento di fine rapporto introdotto in sperimentazione con la Finanziaria del 2015 e ora giunto al termine. Il Tfr in busta paga consentiva ai dipendenti di chiedere l’accredito anticipato del rateo mensile maturato nella propria busta paga. È anche detto Quota integrativa di retribuzione (Quir), ed è stato istituito per un periodo ...

Tfr in Busta paga : stop da luglio 2018/ Inps - “Governo non ha prorogato” : ecco cosa cambia : Tfr in busta paga: lo stop dal 1 luglio 2018. La circolare Inps spiega il perchè: il Governo non ha prorogato la misura introdotta da Renzi, ecco ora cosa cambia per l'erogazione(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Festività soppresse in Busta paga/ Cosa sono e cosa cambia per il lavoratore : Festività soppresse in busta paga, cosa cambia per i lavoratori. L'elenco di queste feste che possono ancora tornare utili per avere dei permessi durante l'anno(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:46:00 GMT)

Festività soppresse e Busta paga : cosa cambia per i lavoratori : Avete mai sentito parlare delle festività soppresse? Si tratta di una voce presente nella classica busta paga, situata nei pressi degli spazi dedicati a...

Festività soppresse in Busta paga - cosa cambia : Saper leggere la propria busta paga è molto importante, così da rendersi conto per tempo di eventuali errori commessi dal datore di lavoro. Tuttavia non tutti sanno come fare; ad esempio, se vi ...