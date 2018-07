Buon compleanno Jennifer Lopez | i segreti di bellezza di una splendida 49enne

vanityfair

: I migliori auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica #Mattarella da parte della comunità del PD - pdnetwork : I migliori auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica #Mattarella da parte della comunità del PD - poliziadistato : Buon compleanno Angelo 100 candeline spente insieme ai poliziotti della @QuesturaTorino dove ha lavorato per più d… - WeCinema : Non solo #HarryPotter che l’ha reso celebre in tutto il mondo, al cinema si è distinto anche in ruoli più impegnati… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Il 24 luglio la popstarspegne 49 candeline; chi l’avrebbe mai detto? Che sia perché balla e fa sport da quando è ragazza o semplicemente perché ha dalla sua un Dna invidiabile, fatto sta che JLo non accusa il minimo segno di invecchiamento. Anzi, non sono in pochi a sostenere che per lei vale la regola inversa: più passano gli anni, e più il suo tasso di sex appeal si impenna. Quali sono i suoidi? Proviamo a svelarvene alcuni, anche se il principale ha a che fare con l’amore: da quandofa coppia fissa con Alex Rodriguez, ex campione di baseball di 41 anni, i suoi occhi brillano (letteralmente!) e il sorriso non l’abbandona mai. LATO B SUPER HOT Oltre che per i concerti sempre sold out,è famosa in tutto il mondo per il suo lato B, alto, sodo, orgogliosamente curvy, assicurato per una cifra stellare. Oltre a ...