Brucia un' auto in corsa | il conducente salvo per miracolo

Apocalisse incendi in Grecia - testimone : “Ho visto cadaveri - auto Bruciate. Mati non esiste più” : Gli incendi nelle grandi pinete in Grecia, vicino ad Atene, hanno provocato finora 50 vittime, secondo quanto reso noto dalla Protezione civile greca. Il bilancio è ancora provvisorio, mentre le fiamme continuano a divampare senza che i pompieri riescano a domarle, e nuovi roghi vengono segnalati in altre regioni del Paese (Corinto, Aghios Haralambos, Ano Kalamaki, Galota e Isthmia). Il maggior numero di vittime si registra vicino alla località ...

Incendi Grecia - la strada sembra un inferno : colonne di auto Bruciate e pioggia di cenere. E il sole è oscurato dal fumo : Almeno 50 persone potrebbero essere morte in seguito agli Incendi che infuriano nei pressi di Atene: lo scrive la Bbc online, che cita la Croce Rossa. Ma secondo l’emittente greca Skai sono 54. Secondo la stessa Croce Rossa 26 corpi sono stati trovati nel giardino di una villa nel villaggio di Mati. Prima di questa scoperta il bilancio fornito dal portavoce governativo Dimitris Tzanakopoulos era di 24 vittime. La Grecia ha dichiarato lo ...

Roma - auto rubate e Bruciate al campo rom : Le fiamme partono dalle sterpaglie e si estendono poi alle auto rubate, tagliate e abbandonate nella scarpata. Gli incendi al campo rom di Castel Romano ormai sono all'ordine del giorno. Come riporta Il Messaggero, i vigili del fuoco di Pomezia sono costretti a intervenire per spegnere i roghi anche più volte al giorno.Spesso le fiamme si spingono fino alla vicina strada regionale Pontina, compromettendo la circolazione di migliaia di ...

Roma - 40 auto rubate e Bruciate al campo rom di Castel Romano : Sono ormai all'ordine del giorno gli incendi al campo rom di Castel Romano, sulla via Pontina tra Pomezia e Roma. Tutti i giorni, anche per più volte al giorno, i vigili del fuoco di Pomezia, sono ...

Arabia Saudita - non accettano che una ragazza guidi e le Bruciano l'auto : Ennesimo episodio di violenza contro le donne in Arabia Saudita. Altro che Vision 2030 di Mohammed bin Salman e progetti per il futuro. Nel Paese arabo la situazione per le donne è tutt'altro che rosea. Dietro le riforme del principe (forzate e per mostrarsi al mondo in maniera diversa) c'è un Paese ancora profondamente oscurantista.L'ultima notizia la riporta il quotidiano inglese The Independent. Una donna che esercitava il suo nuovo diritto ...

Vuole allontanare gli spiriti maligni dalla sua Bmw : finisce per Bruciare l’auto nuova : La disavventura di un cinese che, dopo aver speso circa 65mila euro per una Bmw Serie 5, ha organizzato una cerimonia per “proteggerla”. Ma l’altarino costruito sul muso dell'auto con drappi, candele e offerte si è trasformato nell'innesco per un terribile incendio che in pochi minuti ha ridotto in cenere la vettura.Continua a leggere

Trump Brucia 100.000 posti nell'auto : ... in un momento in cui non solo le relazioni commerciali con Pechino e Bruxelles sono ai minimi storici, ma anche l'economia non è in forma smagliante. Nella lettura finale di ieri, la crescita del ...

Bruciato vivo in un'auto da due ragazzini di 13 e 17 anni - la confessione shock : "L'abbiamo fatto per noia" : L'omicidio di Ahmed "il Baffo" Fdil, clochard 64ennne di origini marocchine ucciso nella sua auto lo scorso 13 dicembre è stato del tutto immotivato. I suoi carnefici, due ragazzini di 13 e 17 anni, ...

AHMED - CLOCHARD BruciaTO VIVO NELLA SUA AUTO/ Le versioni dei due minori non combaciano - la "noia" il movente : AHMED, CLOCHARD BRUCIATO VIVO da due minori. “L'abbiamo fatto per noia. Il nostro sogno? Uccidere un uomo”, le dichiarazioni emerse da verbali interrogatorio e intercettazioni(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:45:00 GMT)

Ahmed - Bruciato vivo nella sua auto da due ragazzi di 13 e 17 anni : “L’abbiamo fatto per noia” : Dai verbali degli interrogatori sui due ragazzi emergono dettagli sconcertanti, a partire dal fatto che i due avrebbero ucciso il senzatetto "per gioco" la sera del 13 dicembre 2017.Continua a leggere

Autobus in fiamme a Roma vicino al Vaticano/ Video - 12esimo bus Atac che Brucia da inizio anno : Autobus in fiamme a Roma vicino al Vaticano, Video: 12esimo bus Atac che brucia da inizio anno. E' successo questa sera dopo le ore 16:00, in piazza PIO XI(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:10:00 GMT)

Fallita rapina milionaria a Sassari - ritrovate Bruciate auto commando : Fallita rapina milionaria a Sassari, ritrovate bruciate auto commando Oltre 10 uomini armati hanno sfondato i cancelli della sede dell’istituto di vigilanza Mondialpol e hanno esploso centinaia di colpi. Una guardia giurata che stava uscendo si è salvata per miracolo. Malviventi messi in fuga da un’auto della polizia. ...

Arianna - promessa del tennis morta Bruciata in auto con il papà. Lutto cittadino a Noventa : Sulla Volkswagen Golf coinvolta nel tragico incidente avvenuto sull'autostrada A31 Valdastico sud, viaggiavano padre e figlia di Noventa Vicentina: Luciano Rossetto, 52 anni , aveva al suo fianco