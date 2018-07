Brexit | May formalizza controllo personale su negoziati

Brexit - May : “Guiderò io i negoziati con Ue”/ Ultime notizie : Raab sarà il suo vice nelle trattative : Brexit, May: “Guiderò io i negoziati con Ue”. sarà supportata dal suo gabinetto, mentre il ministro Dominic Raab sarà il suo vice nelle trattative. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:29:00 GMT)

Brexit - la premier May : «Da ora in poi guiderò personalmente i negoziati» : La premier britannica sarà supportata dal suo gabinetto mentre il nuovo ministro Dominic Raab sarà il suo vice nelle trattative con Bruxelles

Theresa May - Brexit : "Pronti a no-deal" : "Siamo pronti per uno scenario no-deal". Così il premier inglese Theresa May sulla Brexit affermando che

SECONDO referendum su BREXIT? Ultime notizie, ipotesi non impossibile: parlamento contro Theresa May, complicato raggiungere un accordo con l'Unione Europea sull'uscita

Brexit, Ue avvisa: "Pronti anche a nessun accordo". In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa).

Gb - Johnson sfida la May ai Comuni : “Brexit può essere salvata” : Gb, Johnson sfida la May ai Comuni: “Brexit può essere salvata” Gb, Johnson sfida la May ai Comuni: “Brexit può essere salvata” Continua a leggere L'articolo Gb, Johnson sfida la May ai Comuni: “Brexit può essere salvata” proviene da NewsGo.

Brexit : May - no a proroga negoziati : ANSA, - LONDRA, 18 LUG - La premier britannica Theresa May continua a credere nella strategia di dialogo con Bruxelles, annunciata in questi giorni con la pubblicazione del suo Libro Bianco negoziale, ...

Brexit - scivolone della sterlina con nuovi possibili guai su May : Roma, 17 lug., askanews, - Pesante deprezzamento della sterlina sul mercato dei cambi, a 1,3160 dollari nel pomeriggio a fronte di 1,3250 cui si attestava negli scambi mattutini. Il tutto dopo ...

