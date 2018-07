Brescia | ore d' ansia per Iuschra | arrivati anche i cani molecolari olandesi Il prefetto

Basket - Serie A : Awudu Abass è ufficialmente un nuovo giocatore di Brescia : Era nell’aria, ora è ufficiale: Awudu Abass, dopo aver passato le ultime due stagioni all’Olimpia Milano, cambia aria e va a giocare alla Germani Basket Brescia. Sarà lui, dunque, uno degli elementi con i quali il PalaLeonessa rivedrà la luce dopo la ristrutturazione. Abass è, dopo Luca Vitali e Brian Sacchetti, il terzo giocatore della Leonessa stabilmente nel giro della Nazionale. Nato a Como il 27 gennaio 1993 e cresciuto nelle ...

Brescia - turista minorenne violentata da branco sul Lago di Garda : la denuncia choc : violentata da un gruppo di quattro uomini fuori da un locale a Manerba, sponda Bresciana del Lago di Garda . È la denuncia choc di una turista danese minorenne in vacanza con la famiglia in un camping.

Brescia - TURISTA DANESE DENUNCIA STUPRO DI GRUPPO/ Ultime notizie - minorenne sotto shock : ha lasciato l'Italia : BRESCIA, TURISTA DANESE stuprata in un parcheggio: Ultime notizie Lago di Garda, i carabinieri sulle tracce dei quattro responsabili, ecco cos'è successo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:32:00 GMT)

Brescia - turista minorenne danese denuncia una violenza sessuale di gruppo : La ragazza ha denunciato di essere stata violentata da quattro persone fuori da un locale a Manerba, sponda Bresciana del Lago di Garda

Brescia - turista minorenne danese denuncia stupro di gruppo sul lago di Garda : aggressori forse filmati : Una giovane in vacanza in Italia ha denunciato di essere stata violentata fuori da un locale a Manerba. I presunti responsabili sarebbero stati ripresi dalle telecamere di un parcheggio. La ragazza è stata portata in ospedale.

LVST18 – Brescia chiude al sesto posto la 20ª Coppa Italia a Lido di Camaiore : Brescia si difende bene ma concede troppo e termina al sesto posto, la 20ª Coppa Italia di Sand Volley 4×4 la vince la quotata Scandicci, alla quale Millenium si toglie lo sfizio di rubare un set Coach Mazzola ha alternato nel corso delle quattro gare disputate tutte e 5 le ragazze in maglia Millenium: Jennifer Boldini, Asia Cogliandro, Angela Gabbiadini, Alice Pamio e Francesca Parlangeli. Nella prima partita, tenutasi sabato ...

Infortuni : schiacciato da lastra - muore geometra nel Bresciano : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Infortunio mortale sul lavoro: la vittima, di origine bergamasca, stava lavorando in un cantiere nel Bresciano, aperto per la realizzazione di una nuova area commerciale a Lonato del Garda. "Marino Cucchi geometra di 59 anni, dipendente da più di vent'anni della ditta Se

Infortuni : schiacciato da lastra - muore geometra nel Bresciano : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Infortunio mortale sul lavoro: la vittima, di origine bergamasca, stava lavorando in un cantiere nel Bresciano, aperto per la realizzazione di una nuova area commerciale a Lonato del Garda. “Marino Cucchi geometra di 59 anni, dipendente da più di vent’anni della ditta Serio Prefabbricati di Romano di Lombardia, ha perso la vita ieri mentre era impegnato a delle verifiche sui manufatti nel ...

Infortuni : schiacciato da lastra - muore geometra nel Bresciano : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Infortunio mortale sul lavoro: la vittima, di origine bergamasca, stava lavorando in un cantiere nel Bresciano, aperto per la realizzazione di una nuova area commerciale a Lonato del Garda. “Marino Cucchi geometra di 59 anni, dipendente da più di vent’anni della ditta Serio Prefabbricati di Romano di Lombardia, ha perso la vita ieri mentre era impegnato a delle verifiche sui manufatti nel ...

Brescia - misterioso benefattore compra una lapide nuova per Hina uccisa nel 2006 : La ragazza pakistana era stata sgozzata 12 anni fa dal padre perchè ritenuta troppo occidentale. La tomba era da tempo abbandonata e malconcia

Rossella Brescia - a 44 anni il grande dolore privato : 'Io ci ho provato - ma...'. Roba da lacrime : Un grande dolore, da cui Rossella Brescia è riuscita a riprendersi. Intervistata da Grazia , la ballerina e conduttrice radiofonica ha svelato le pieghe più intime della sua vita privata, dalla ...

Tragedia in vacanza : Bresciano muore mentre nuota al mare : Dramma sulla spiaggia di Rivazzurra di Rimini , nella mattinata di oggi, sabato 9 giugno: un turista bresciano ha perso la vita annegando in mare. La Tragedia si è consumata verso le 11.30, sulla ...

Calciomercato Brescia - ufficiale : Suazo è il nuovo allenatore : Brescia - La notizia era nell'aria da qualche giorno , ma adesso è ufficiale: Massimo Cellino ha affidato la panchina del Brescia a David Suazo , ex bomber Cagliari. L' honduregno ha poca esperienza, ...

Calciomercato - Brescia : Cellino riparte da Suazo - scelto come nuovo allenatore : Un nuovo capitolo insieme. La vita professionale di Massimo Cellino e David Suazo si intreccia nuovamente: dopo Cagliari, Brescia. Non più al centro dell'attacco, però: l'honduregno riparte dalla ...