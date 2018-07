Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 51% : ANSA, - Tokyo, 24 LUG - La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in positivo, seguendo il recupero degli indici azionari in Cina, con gli investitori che approfittano delle basse quotazioni delle ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 51% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,51% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.510,48 punti, con un guadagno di 113,49 punti, pari allo 0,51 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.555,05 punti, il livello più alto della giornata, scendendo in mattinata fino a 22.416,23 punti, il livello più ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 64% - : ANSA, - Tokyo, 24 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare il settore tecnologico Usa, ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 64% - : ANSA, - Tokyo, 24 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare il settore tecnologico Usa, ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 64% - : ANSA, - Tokyo, 24 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare il settore tecnologico Usa, ...

Borsa. Tokyo apre in rialzo a +0 - 64% : 04.35 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare dal settore tecnologico Usa, mentre i rendimenti dei bond decennali giapponesi si assestano sui massimi in 6 mesi, anticipando una modifica del piano di stimolo della Boj. L'indice Nikkei guadagna lo 0,64% a quota 22.540,60, aggiungendo 143 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza ...

Borsa. Tokyo apre in positivo a +0 - 64% : 04.35 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare dal settore tecnologico Usa, mentre i rendimenti dei bond decennali giapponesi si assestano sui massimi in 6 mesi, anticipando una modifica del piano di stimolo della Boj. L'indice Nikkei guadagna lo 0,64% a quota 22.540,60, aggiungendo 143 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza ...

La Borsa di Tokyo chiude in calo con il Nikkei che perde l'1 - 33% : Roma, 23 lug., askanews, - La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in deciso ribasso, con il Nikkei che ha lasciato sul terreno l'1,33%, a 22.396 punti, a causa del rialzo dello yen sul dollari.

Borsa di Tokyo in netto ribasso - Nikkei perde 1 - 33% : Borsa di Tokyo in netto ribasso, Nikkei perde 1,33% – La Borsa di Tokyo apre la settimana in netto ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.396,99 punti, con una perdita di 300,89 punti, pari all’1,33 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.480,33 punti, salendo pochi minuti dopo fino a 22.507,17 punti, il livello più alto della ...

Borsa Tokyo apre in calo - -0 - 91% - : ANSA, - Tokyo, 23 LUG - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che anticipano nuove tensioni sul commercio globale, mentre pesano sul dollaro le ...

Borsa Tokyo apre in calo - -0 - 91% - : ANSA, - Tokyo, 23 LUG - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che anticipano nuove tensioni sul commercio globale, mentre pesano sul dollaro le ...

Borsa. Tokyo cede lo 0 - 91% in apertura : 03.40 La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che anticipano nuove tensioni sul commercio globale, mentre pesano sul dollaro le considerazioni del presidente Usa Trump sull'operato della Federal Riserve. L'indice Nikkei cede lo 0,91% a quota 22.491,38 con una perdita di 206 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul biglietto verde a un valore di 111,40, così come sull'euro, ...

Tokyo - chiusura in calo per la Borsa : indice Nikkei a -0 - 29% : ... con gli investitori che monitorano il repentino calo della divisa cinese, lo yuan, mettendolo in relazione alle prospettive di crescita della seconda economia mondiale. L'indice Nikkei cede lo 0,29% ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 29% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,29% – Borsa di Tokyo in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.697,88 punti, con una perdita di 66,80 punti, pari allo 0,29 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.734,56 punti, salendo in mattinata fino a 22.869,98 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo nel pomeriggio fino a ...