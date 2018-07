Boosted Board Stealth | lo skateboard supersonico da 1700 euro

gqitalia

(Di martedì 24 luglio 2018) Loè lo skateil longpiù prestante (e costoso) della nuova line-up di tavole annunciata a metà aprile da, azienda californiana specializzata nella progettazione e realizzazione di skateelettrici dalle prestazioni strabilianti. Scoprilo nella nostra recensione. Realizzato in legno di pioppo e vetroresina. Pesa ben 7.7 kg, non una vera e propria piuma: un dato rilevante per quelle volte in cui lo vorrai portare sotto braccio. Per accenderlo basta premere il pulsante arancione posto nella parte inferiore della tavola (non comodissimo) e sincronizzare il controller, il “telecomando” che ti permetterà di dosare la velocità e la frenata, nonché di impostare le diverse modalità. Una volta impostata, la procedura prende solo una manciata di secondi. Sarà possibile poi avere una stima approssimativa dell’autonomia residua tramite il ...