Bonus Acqua | sconto in bolletta | ecco come richiederlo

(Di martedì 24 luglio 2018) Una riduzione inper le famiglie a basso reddito:il succo del nuovo, un’agevolazione pensata per i redditi bassi e introdotta dal 1° luglio di quest’anno. Si tratta di un contributo a cui possono avere diritto le famiglie che vivono in condizione di disagio economico e punta a ridurre la spesa annua per la fornitura idrica. Introdotto a livello nazionale e reso operativo dall’Autorità per l’energia, questa misura si affianca al già presente (anche se poco conosciuto)Luce e Gas, un’altra agevolazione che prevede riduzioni nelle bollette del gas e dell’elettricità. Consulta lo Speciale Welfare Vediamo ora in cosa consiste il, chi ne ha diritto esi può richiedere.: che cos’è? Si chiama ancheidrico e è stato previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, emanato in forza ...