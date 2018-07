Bonafede | stop a legge Pd su intercettazioni | ' tutelava solo politici'

Intercettazioni - il ministro Alfonso Bonafede : “Stop alla riforma voluta dal Pd” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede annuncia lo stop alla riforma Orlando sulle Intercettazioni , che sarebbe entrata in vigore il 26 luglio. Per Bonafede , "ledeva la possibilità di portare avanti efficacemente le indagini e ledeva anche il diritto di difesa" oltre a mettere un "bavaglio sull'informazione".Continua a leggere

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : "Stop alla riforma delle intercettazioni del Pd. E priorità alla legittima difesa" : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dichiarato che stopperà l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni varata dal precedente esecutivo. Inoltre, il Guardasigilli ha evidenziato che per l'esecutivo sarà una priorità la revisione della legge sulla legittima difesa: "Vanno eliminate le zone d'ombra, che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa"