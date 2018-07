Bologna | accelerata per la difesa | Inzaghi e Bigon hanno individuato l’uomo giusto

sportfair

(Di martedì 24 luglio 2018), Filippoha avanzato delle richieste precise al ds bolognesein merito al centrale da aggiungere alla rosa, Filippoed il fido dsscelto il difensore sul quale puntare sul mercato. Si tratta del calciatore del Napoli Lorenzo Tonelli, un centrale capace anche di impostare il gioco da dietro, come richiesto da mister. Dunque adesso la palla passa a, che con i partenopei ha un rapporto di lungo corso per aver lavorato in passato alla corte di De Laurentiis. L’assalto a Tonelli è iniziato.L'articoloper lal’uomoSPORTFAIR.