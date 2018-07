: Un italiano cinquantenne è indagato per aver sparato il colpo che ha ferito una bimba rom di un anno la scorsa sett… - chedisagio : Un italiano cinquantenne è indagato per aver sparato il colpo che ha ferito una bimba rom di un anno la scorsa sett… - matteosalvinimi : #semprecolpadiSalvini RIDICOLI! - RaiNews : Roma, bimba rom ferita alla schiena mentre era in braccio alla madre: operata, è grave. Forse colpita da un colpo d… -

Un cinquantenneper aver sparato il colpo che ha ferito unarom di un anno che era in braccio alla mamma, in via Togliatti, a Roma. L'uomo è stato interrogato e ha confermato le accuse spiegando che si è trattato di un incidente e di non essersi accordo di aver colpito la piccola. Nel suo appartamento alla periferia est di Roma, da dove ha sparato, sono state trovate una carabina e una pistola ad aria compressa, che sono state sequestrate. La perizia balistica stabilirà quale arma è stata usata.(Di martedì 24 luglio 2018)