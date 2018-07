Bimba rom ferita a Roma | indagato un italiano che ha sparato dal suo balcone

Bimba rom ferita con un piombino - indagato un residente : "Volevo solo provare la pistola" : Si chiude il cerchio sul misterioso agguato di via Salone, a Roma, dove martedì scorso una Bimba rom di appena un anno è...

Bimba rom ferita - indagato un italiano : 15.58 Un cinquantenne italiano è indagato per aver sparato il colpo che ha ferito una Bimba rom di un anno che era in braccio alla mamma, in via Togliatti, a Roma. L'uomo è stato interrogato e ha confermato le accuse spiegando che si è trattato di un incidente e di non essersi accordo di aver colpito la piccola. Nel suo appartamento alla periferia est di Roma, da dove ha sparato, sono state trovate una carabina e una pistola ad aria ...

Roma : Sit-in CGIL vicino campo rom Bimba ferita : Roma – Un presidio simbolico “per fermare la deriva razzista e populista” che sta investendo la societa’. Lo ha indetto la CGIL Roma e Lazio, che questa mattina ha radunato una trentina di persone in via Armando Luciani, a pochi passi dall’accampamento dove vive la famiglia della bambina rom di un anno ferita alla schiena da un piombino 2 giorni fa mentre era in braccio della madre. Il Sit-in, inizialmente previsto ...

Parla il padre della Bimba rom ferita a Roma : "Qui ci considerano un cancro - mi aspettavo la solidarietà di Salvini" : "La mia piccola rischia di morire e se le va bene di rimanere paralizzata a vita". Parla a La Stampa Otet Nicolai Alinna, 23 anni, padre della bimba di un anno ferita a Roma da un colpo di pistola ad aria compressa. La piccola è ricoverata all'Ospedale Bambin Gesù, dove le è stato rimosso il piombino esploso da un'arma usata per il tiro a segno. "Dalla sindaca Raggi e da una figura come quella del ministro dell'interno e ...

