Bimba rom ferita a Roma | indagato un 50enne

Bimba rom ferita a Roma - individuato il responsabile : “Accidentale - stavo provando la pistola” : E’ un italiano di 50 anni, incensurato, il responsabile del ferimento di una Bimba rom la scorsa settimana alla periferia sud-est di Roma. Secondo la ricostruzione dell’uomo, ora indagato per lesioni gravissime, il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre controllava in terrazzo l’arma che si era inceppata: “Non mi sono accorto di aver ferito la Bimba” ha detto l’uomo ai carabinieri della compagnia Casilina che indagano. ...

Roma : Sit-in CGIL vicino campo rom Bimba ferita : Roma – Un presidio simbolico “per fermare la deriva razzista e populista” che sta investendo la societa’. Lo ha indetto la CGIL Roma e Lazio, che questa mattina ha radunato una trentina di persone in via Armando Luciani, a pochi passi dall’accampamento dove vive la famiglia della bambina rom di un anno ferita alla schiena da un piombino 2 giorni fa mentre era in braccio della madre. Il Sit-in, inizialmente previsto ...