Bimba di tre anni bloccata in casa | salvata dai vigili

La mamma della Bimba trentina morta di malaria : "Mia figlia contagiata dopo un prelievo a una malata" : Parla per la prima volta della morte di sua figlia la mamma di Sofia, la bambina trentina di 4 anni morta per malaria il 4 settembre 2017. Lo fa in un'intervista ai quotidiani locali Trentino e l'Adige. "Il contagio della nostra bambina è avvenuto nello stesso ambulatorio in cui precedentemente era stato fatto un prelievo alla bambina del Burkina Faso ed effettuato dalla stessa infermiera", ha detto.Per la morte della piccola l'inchiesta ...

Schianto fatale sulla A1 - morte tre persone : c'è anche una Bimba. Intera famiglia sterminata : Tre persone originarie della provincia di Cosenza, a bordo della stessa macchina, sono decedute in un gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 13 lungo al corsia sud al chilometri 654 nel tratto ...

Molesta Bimba - punito dalla malavita : picchiato e costretto a emigrare : CAIVANO - Il 'tribunale' della camorra contro i pedofili. L'orco di turno, un 55enne, abusa di una bimba di nove, imparentata con elementi della criminalità organizzata di Caivano. Il pedofilo, ...

Bimba di 20 mesi rischia di annegare mentre fa il bagno nella piscinetta : Una bambina di 1 anno e 8 mesi è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova dopo aver rischiato di annegare stamane in una piscinetta alta 60 centimetri. La piccola, residente a Salzano ...

Castello gonfiabile esplode sulla spiaggia e vola via : muore Bimba di 4 anni mentre gioca : Una bambina di 4 anni è morta dopo che un Castello gonfiabile sul quale stava giocando sulla spiaggia di Gorleston , in Inghilterra, è esploso probabilmente a causa delle alte temperature. Decine di testimoni sotto choc: "E' stata la cosa peggiore che abbia mai visto nella mia vita".Continua a leggere

Mantova - donna in coma da tre mesi partorisce una Bimba sana : Ha dello straordinario quello che è accaduto lo scorso 15 giugno all’ospedale “Carlo Poma” di Mantova, dove una donna in coma ha partorito una bambina dopo un lungo intervento chirurgico. Alla fine delle 2 ore in sala operatoria il ginecologo che ha guidato le operazioni, Giampaolo Grisolia, ha trasferito la bimba nell’unità di terapia intensiva neonatale solo a scopo precauzionale. La donna, invece, dopo essere stata anestetizzata per via ...

Sulla copertina del Time la foto simbolo della Bimba separata dalla madre mentre Trump la guarda : "Benvenuti in America" : Lo scatto di John Moore, fotografo di GettyImages, è la foto simbolo della linea dura decisa (e poi ritrattata) da Donald Trump contro gli immigrati dell'America Centrale, che si sono così visti separati dai propri bambini. La marcia indietro non cancellerà l'indignazione che la politica e la società civile di mezzo mondo hanno espresso con tutti i mezzi verso l'amministrazione americana.Nella copertina di questa ...

Abusi su Bimba di tre anni nel Napoletano : arrestato un 24enne : Abusi su bimba di tre anni nel Napoletano: arrestato un 24enne Abusi su bimba di tre anni nel Napoletano: arrestato un 24enne Continua a leggere L'articolo Abusi su bimba di tre anni nel Napoletano: arrestato un 24enne proviene da NewsGo.

Bimba di tre anni cade dal balcone nel Varesotto : è grave : Bimba di tre anni cade dal balcone nel Varesotto: è grave Bimba di tre anni cade dal balcone nel Varesotto: è grave Continua a leggere L'articolo Bimba di tre anni cade dal balcone nel Varesotto: è grave proviene da NewsGo.

In coma da tre mesi partorisce una Bimba : In rianimazione si svolse quasi tutta la sua gravidanza, dalla decima alla ventisettesima settimana, salutata come un miracolo della scienza: Maria Liliana nacque il 19 dicembre in un'altra favola ...