Biglietti per il tour dei Negramaro nei palasport in anteprima per il fan club dal 24

Cesare Cremonini raddoppia a Mantova e Bari : Biglietti in prevendita per il tour nei palazzetti : Cesare Cremonini raddoppia a Mantova e Bari. I biglietti esauriti nel giorno di pochi giorni per le prime date annunciate a Mantova e a Bari portano Live Nation ad aggiungere eventi alla tournée di Cremonini nei palazzetti. Dopo i concerti estivi negli stadi, Cesare Cremonini porta l'album Possibili Scenari nei palasport italiani per una tournée autunnale al via il 3 novembre. Il 3 e il 4 novembre l'artista è atteso al Palabam di Mantova: ...

Biglietti F1 Monza : come acquistare i tickets per il GP d’Italia dal 31 agosto al 2 settembre : Nel weekend del 31 agosto – 2 settembre si disputerà il GP di Italia 2018, tappa del Mondiale F1. Il grande Circus della Formula Uno sbarca a Monza per un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e per gli amanti delle quattro ruote: sullo storico tracciato brianzolo, dove si è consumata la storia della classe regina, andrà in scena una prova fondamentale per le sorti del campionato con la lotta per il titolo iridato che entrerà ...

Kylie Minogue in Italia nel 2018 per un unico concerto in autunno : Biglietti in prevendita : L'unico concerto di Kylie Minogue in Italia nel 2018 è stato finalmente annunciato. Dopo il lungo tour che l'ha portata a toccare le maggiori città europee, l'artista è pronta ad approdare nel nostro paese per un'unica data che ha programmato per il 12 novembre al Gran Teatro Geox di Padova. Lo spettacolo sarà dedicato ai brani inclusi nel suo ultimo disco Golden, che ha rilasciato nel mese di aprile 2018. Il tour è volutamente sviluppato ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Lucca il 7 luglio 2019 : prezzi e settori : Tutte le info sui Biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Lucca il 7 luglio 2019. L'artista britannico si esibirà nell'ambito del tour d'addio che condurrà fino al 2021. Elton John sarà in Italia anche con le date che terrà all'Arena di Verona, per le quali non sono più disponibili Biglietti in prevendita. La vendita esclusiva della tappa a Lucca si è esaurita, lasciando spazio a quella generale al via su TicketOne dal 20 ...

Un anno dalla morte di Chester Bennington : Biglietti in prevendita per il One More Light Memorial : La morte di Chester Bennington dei Linkin Park ha sconvolto il mondo della musica. Il cantante e musicista di uno dei gruppi più seguiti e amati del mondo ha lasciato questa vita lo scorso 20 luglio 2017 e oggi, 20 luglio 2018, sono trascorsi esattamente 12 mesi. 12 mesi di domande e di interrogativi ma soprattutto di dolore, di lacrime, versate dai milioni di fan di tutto il mondo che hanno ricordato Chester Bennington attraverso numerose ...

Disponibili Biglietti Leolandia in regalo per anniversario : bufala o occasione gratis? : Uno dei temi più caldi di questi giorni si concentra senza ombra di dubbio sui biglietti Leolandia, che a detta di alcuni utenti sarebbero Disponibili gratis un occasione del 45esimo anniversario dell'azienda. In sostanza, si parla di 5 biglietti in regalo che sarebbero a disposizione per 500 famiglie, almeno stando a quanto trapelato da una catena Whatsapp messa in evidenza anche dai colleghi di bufale.net in queste ore. Si tratta di una grossa ...

Biglietti in prevendita per il tour di Gemitaiz - al via a Bologna dal 10 novembre : Il tour di Gemitaiz è finalmente ufficiale. Il rapper è pronto per portare sul palco Davide, suo ultimo disco di inediti, che ha voluto intitolare Paradise Lost Club tour. Le date nelle quali porterà in giro la sua musica sono per il momento 8, con prima data fissata all'Estragon di Bologna per il 10 novembre. L'ultimo appuntamento è invece quello dell'8 dicembre al Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena. Il rapper è ora impegnato ...

Alitalia : Biglietti scontati a meno 20 % per volare ad agosto : Un’offerta che parla di sole: biglietti per volare ad agosto – in Economy Classic dal 30 luglio al 31 agosto 2018 -, in tutti gli aeroporti italiani, e a meno 20%. L’unica difficoltà? Il tempo. L’offerta va letteralmente presa al volo: i biglietti vanno prenotati dalle ore 12:00 del 18 luglio alle 12:00 del 19 luglio 2018, utilizzando il codice sconto SOLE20 (così come lo leggete, maiuscolo e tutto attaccato). COME ...

Tutte le nuove date del tour europeo di Max Gazzè per La Favola di Adamo ed Eva : Biglietti in prevendita : Le nuove date del tour europeo di Max Gazzè sono finalmente ufficiali. L'artista di Alchemaya sarà ancora in Spagna per tre date dedicate all'anniversario di La Favola di Adamo ed Eva, con biglietti in prevendita su tutti i canali abilitati. Si amplia, quindi, il calendario di date pensate da Max Gazzè per l'anniversario di La Favola di Adamo ed Eva, uno dei brani più rappresentativi del suo repertorio. I biglietti sono in prevendita ...

Prezzi dei Biglietti per Irama in tour nel 2019 e dei pacchetti VIP con soundcheck : info e prevendite su TicketOne : I biglietti per Irama in tour nel 2019 sono disponibili in prevendita su TicketOne dalle ore 16.00 di oggi, martedì 17 luglio. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi ha annunciato i concerti che tra il 2018 e il 2019 gli consentiranno di presentare dal vivo l'Ep Plume, pubblicato a giugno con Warner Music. I biglietti per Irama in tour nel 2019 sono disponibili al prezzo di 25,30 euro per posto unico non numerato intero, in piedi, per ...

Scaletta di Cesare Cremonini una notte a San Siro su Rai2 il 17 luglio e Biglietti in prevendita per i prossimi concerti : Cesare Cremonini una notte a San Siro stasera su Rai2. In TV oggi, martedì 17 luglio, il concerto-evento che Cesare Cremonini ha tenuto alla Stadio San Siro di Milano lo scorso 20 giugno nell'ambito della tournée Cremonini Stadi che ha fatto seguito al rilascio dell'album Possibili Scenari. Il nuovo progetto discografico di Cesare Cremonini contiene i singoli Poetica, Nessuno vuole essere Robin e l'ultimo estratto, Kashmir Kashmir, su ...

Emma - al via "Essere qui tour" : date - Biglietti e tutto quello che c'è da sapere : «Il pubblico lo amo. Non mi abituerò mai a tanta bellezza che mi regala!» Emma Marrone è pronta a tornare. A partire dal febbraio 2019...

Biglietti per Ben Harper in Italia a ottobre 2018 - annunciati due nuovi concerti : al via le prevendite : Quello annunciato a Macerata sembrava essere l'ultimo appuntamento nostrano per quest'anno, invece sono stati ufficializzati altri due concerti di Ben Harper in Italia il prossimo autunno. Il musicista è già stato accolto nel nostro Paese quest'anno con due sold out a Milano, dove si è esibito insieme a Charlie Musselwhite, ed è atteso ancora in Italia sia ad agosto che ad ottobre. Coi suoi 24 anni di carriera iniziati con la pubblicazione ...

Prezzi dei Biglietti per Emma Marrone in tour nel 2019 - prevendite al via su TicketOne : Parte oggi, lunedì 16 luglio, la prevendita dei biglietti per Emma Marrone in tour nel 2019 nelle principali città italiane. Il giro di Emma Marrone nei palazzetti dello sport della penisola ripartirà il prossimo 15 febbraio per proseguire fino al 1° giorno di marzo. I biglietti per Emma Marrone, in concerto nel 2019, sono disponibili in prevendita su TicketOne.it dalle ore 11.00 di oggi, lunedì 16 luglio, anche via call center. Nei punti ...