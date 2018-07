Bethesda svela i piani per il QuakeCon 2018 | DOOM Eternal | Fallout 76 e RAGE 2 tra i

eurogamer

(Di martedì 24 luglio 2018) Con ilche si avvicina rapidamente (dal 9 al 12 agosto),ha deciso di rivelare maggiori dettagli su cosa possono aspettarsi i giocatori che parteciperanno alla conferenza e quelli che assisteranno all'evento da casa.Come riporta Dualshockers, venerdì 10 agosto l'evento principale dipresenterà aggiornamenti su Quake Champions,2 e The Elder Scrolls Online. Inoltre, Marty Stratton e Hugo Martin di id Software, saliranno sul palco per mostrare finalmente il primo filmato di gameplay di, come promesso all'E3.Il giorno seguente, sabato 11 agosto, Todd Howard diGame Studios ospiterà un panel dedicato all'uscita di76 di questo autunno. Howard e altri diriveleranno ulteriori informazioni sui sistemi di progressione e le abilità dei personaggi, dando anche ai fan la possibilità di porre domande al team.Read ...