BENZINA | VIA LA TASSA REGIONALE IN ITALIA Ecco di quanto si riduce il costo I prezzi

Fatturazione elettronica - il governo la rinvia per i BENZINAi ma si ‘dimentica’ della Pa : L'obbligo di Fatturazione elettronica è stato rinviato per i benzinai da luglio 2018 a gennaio 2019, ma non per altre categorie di lavoratori che prestano servizio in subappalto per la Pa (per esempio alcuni medici che lavorano in strutture private). Il ministro Di Maio non ha inserito anche loro nel decreto. L'Agenzia delle Entrate pubblica alcuni chiarimenti, mentre in Parlamento si parla di un possibile allineamento a tutte le altre ...

Di Maio : "BENZINAi cavie - fattura elettronica rinviata" [VIDEO] : I benzinai revocheranno lo sciopero e la fattura elettronica obbligatoria sarà rinviata a gennaio 2019: lo annuncia Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e vicepremier del governo Conte. Al termine dell’incontro con le sigle dei gestori di benzina, il ministro ha incontrato la stampa per fare alcune precisazioni: "Oggi ho incontrato le sigle dei gestori di benzina. Si tratta di una categoria che fa da cavie alla fatturazione ...

Di Maio corteggia i BENZINAi : rinviata la fattura elettronica : Per questo motivo il vicepremier grillino è andato all'attacco del ministro dell'Economia Tria e questa settimana tenterà un blitz sul sostegno al reddito almeno per le fasce più disagiate nel breve ...

Inflazione : Confesercenti - via paleoaccise - su BENZINA valgono 28 cents/litro (2) : (AdnKronos) – Il costo del greggio, per via degli accordi Opec sull’offerte e delle crescenti tensioni del contesto internazionale, rileva Confesercenti, “è destinato ancora a salire: bisogna dunque agire per contenere il prezzo finale agendo sulla leva fiscale. Attualmente si paga un litro di benzina, in media, 1,64 euro, di cui 1,02 di tasse, tra accise e IVA che insiste sulle accise, una vera tassa sulla tassa. Dati simili ...