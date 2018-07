Benzina | gli italiani spendono troppo | Fisco e petrolieri se la ' godono'

Dl Benzina : Pd - salta taglio accise : ANSA, - ROMA, 18 LUG - "In commissione Bilancio sul decreto legge sulla fatturazione elettronica la 'maggioranza che non c'è' impedisce di togliere una parte di accise su benzina, come aveva promesso ...

Sciopero Benzinai domani : 'colpa' della fatturazione elettronica prevista dal 1° luglio : Lo Sciopero dei benzinai in Italia è ormai alle porte. Nel nostro Paese, dalle ore 22:00 di questo lunedì alle 22:00 di domani, 26 giugno, non sara' possibile rifornirsi presso i distributori autorizzati su strade e autostrade. Lo Sciopero è dovuto ad una scelta dei sindacati in accordo con i loro assistiti in to alla decisione dello Stato di applicare la fatturazione elettronica programmata per il prossimo primo luglio. --Ciò che si chiede è di ...

Fattura elettronica - Di Maio : “Irrealistica la scadenza del primo luglio per Benzinai - rimandiamo a gennaio” : Slitterà a gennaio dell’anno prossimo l’obbligo della Fatturazione elettronica per i benzinai che era previsto per il primo luglio e si apre ora un confronto fra governo e gestori per trovare un “percorso condiviso”. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha annunciato che il governo sta “predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell’obbligo di Fatturazione elettronica per le vendite di ...

Monza - uomo si cosparge di Benzina e si barrica in ospedale : bloccato con gli idranti : Monza, uomo si cosparge di benzina e si barrica in ospedale: bloccato con gli idranti Monza, uomo si cosparge di benzina e si barrica in ospedale: bloccato con gli idranti Continua a leggere L'articolo Monza, uomo si cosparge di benzina e si barrica in ospedale: bloccato con gli idranti proviene da NewsGo.

Jeep Renegade - con il restyling arriva una nuova famiglia di motori turbo a Benzina : In Italia, la nuova Jeep Renegade sarà commercializzata dalla seconda metà di luglio in quattro allestimenti: Sport, Longitude, Limited e Trailhawk. A richiesta i nuovi cerchi da 19'. I prezzi non ...

Tagli nel tubo del distributore - Benzina negli occhi del camionista : Pietrasanta, 14 giugno 2018 - Un camionista si è fermato a fare rifornimento al self service del distributore di via Aurelia a Pietrasanta ma è stato colpito agli occhi dalla benzina in quanto sul ...

La Benzina supera la soglia di 2 euro al Brennero : «olpa dell’Austria» Borsa - listino a +3 - 5% : Non si raggiungevano livelli così alti dai record del 2012. Staffler, presidente dell’Associazione liberi distributori dell’Alto Adige: «È colpa dell’Austria che fa dumping e poi si lamenta: con i loro prezzi attirano Tir da tutta europa, non si fa così tra vicini»

Benzina - sull'Autobrennero superata la soglia dei 2 euro al litro : MILANO - Prezzi da capogiro per la Benzina al confine con l'Austria. Nei giorni scorsi, sull'Autobrennero, il carburante ha superato quota 2 euro al litro, con il picco registrato Alla stazione di ...

A22 - la Benzina supera la soglia dei 2 euro al litro : TRENTO. Il prezzo della benzina torna a superare la soglia dei 2 euro sull'autostrada del Brennero. Alla stazione di servizio Nogarole Rocca il prezzo della benzina "servito", nei giorni scorsi, è ...

Pomigliano d'Arco - operaio licenziato si cosparge di Benzina sotto casa di Di Maio. Lui lo va a trovare : 'Lo Stato c'è' : Licenziati dalla Fiat nel 2014 per aver inscenato davanti ai cancelli dello stabilimento di Pomigliano il funerale dell'ad Sergio Marchionne, i cinque operai che hanno ingaggiato una guerra legale ...

Pomigliano d'Arco - operaio licenziato si cosparge di Benzina sotto casa di Di Maio : Uno dei cinque operai della Fca di Pomigliano d'Arco per cui la Cassazione ha dato oggi l'ok al licenziamento, si è incatenato davanti casa del ministro del Lavoro Luigi Di Maio , a Pomigliano d'Arco ,...

Sorpresa per gli italiani alla pompa della Benzina : una buona notizia per il weekend : Ancora stabilità sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in sostanziale equilibrio, infatti, per il quinto giorno consecutivo non si registrano interventi sui prezzi raccomandati da parte...

Diesel - CNR : “Con gli Euro 6 meno CO2 dei Benzina - e sono più puliti delle elettriche” : E se fosse il CNR a suggerire che il Diesel, tutto sommato, non è poi così “cattivo” come sembra? Intervenendo in una conferenza di Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha spezzato una lancia a favore dei motori a gasolio di ultima generazione: nel suo rapporto il CNR sottolinea come, in tema di impatto ambientale, il dato da tenere d’occhio oggi e in futuro sia quello relativo alle ...