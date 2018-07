Benalla | Macron | io unico responsabile

Caso Benalla - Macron : «L’unico responsabile sono io È stato un tradimento» Video : Il presidente francese sulla vicenda del «body guard» filmato mentre colpisce alcuni manifestanti: «Ciò che è accaduto il primo maggio è stato un tradimento»

Caso Benalla - Macron è accerchiato. Ministri e vertici della polizia lo scaricano. “È il Watergate francese - deve chiarire” : I manifestanti picchiati mentre indossava il casco della polizia, quando avrebbe dovuto essere un semplice “osservatore”. La presenza sul pullman dei Blues, dopo la vittoria del mondiale, e quella durante la parata del 14 luglio per ricordare la presa della Bastiglia. A pochi giorni dallo scandalo. E poi i privilegi, dalla macchina con autista fino all’appartamento di funzione nella dependance dell’Eliseo in una delle ...

Guai per Macron dopo il caso Benalla - mozione di sfiducia contro Governo : I deputati dei Républicains presenteranno una mozione di sfiducia contro il Governo francese dopo lo scandalo legato ad Alexandre Benalla, il bodyguard e collaboratore di Emmanuel Macron indagato per aver picchiato due manifestanti a Parigi lo scorso primo maggio. Ad annunciarlo è il capogruppo dell'opposizione repubblicana all'Assemblea nazionale Christian Jacob, secondo il quale "l'esecutivo ha fallito".I gruppi d'opposizione ...

Francia : annunciata mozione di sfiducia contro governo. Républicains contro Macron per caso Benalla : Al capitolo della cronaca rosa, il sito d'informazione 'Valeurs actuelles' ha fatto notare che sulla presunta cerimonia prevista per sabato scorso al comune di Issy-les-Moulineaux per il ...

Caso Benalla - Macron nell'angolo : rinviata la riforma costituzionale : I n diretta tv, i francesi assistono a un dramma impensabile appena 10 giorni fa. Il Paese era in festa per la vittoria dei Bleus alla Coppa del Mondo, milioni di persone nelle strade sventolavano il tricolore, Macron riceveva i campioni all'Eliseo dopo avere alzato i pugni come una rockstar in tribuna a Mosca, e ci si domandava quanto il ...

Macron e Benalla - lo scandalo del «picchiatore» che inguaia il presidente : La barriera tra il quartiere della Madeleine e il resto del mondo si rompe. I genitori Benalla a Évreux hanno la tessera del partito socialista, anche Alexandre si iscrive ma al dibattito politico ...

"Benalla? Gestito dall'Eliseo" : il cerchio si stringe su Macron : Il nuovo mondo promesso da Emmanuel Macron in campagna elettorale potrebbe non essere mai esistito. Quel civismo aperto, l'accesso ai dossier da parte dei cittadini e l'Eliseo paragonato a una casa di ...

La bomba Benalla fa traballare Macron : A gettare la presidenza Macron e la Francia intera in un clima di incertezza non solo politica ma di sicurezza, è il caso Alexandre Benalla innescato mercoledì da Le Monde. Il quotidiano ha ...

