Beatrice Borromeo | l’estate è a Saint-Tropez

vanityfair

: @davidepollak @AnnaLeonardi1 Eppure gli indizi dell'inquietante somiglianza c'erano tutti. Beatrice Borromeo fu, pe… - Dan_skorpio87 : @davidepollak @AnnaLeonardi1 Eppure gli indizi dell'inquietante somiglianza c'erano tutti. Beatrice Borromeo fu, pe… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Non solo Charlotte Casiraghi con Dimitri Rassam e i rispettivi figli, Raphaël e Daria (in attesa che nasca il primo insieme, tra poche settimane), aci sono anche altri membri della famiglia Grimaldi. Gli ultimi ad essere finiti davanti all’obiettivo dei fotografi,e il primogenito Stefano, nato nel febbraio 2017. Le giornate sono in riva al mare, tra giochi sulla sabbia e qualche inevitabile broncio. Con mamma e figlio, zia Alexandra di Hannover, ultimogenita di Carolina di Monaco, e il fidanzato Ben Sylvester Strautmann, giocatore di basket tra le file del Monaco che ha fatto breccia nel cuore della principessa 19enne. I due sono molto affiatati da più di un anno e le rispettive famiglie sembrerebbe approvare l’unione. Assenti, almeno per questa volta, il marito di, Pierre, e il secondo figlio della coppia, Francesco, nato lo scorso ...