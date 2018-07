huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Battaglia libica fra Italia e Francia: Trenta a Tripoli rinsalda i rapporti con Al Serraj - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Battaglia libica fra Italia e Francia: Trenta a Tripoli rinsalda i rapporti con Al Serraj - HuffPostItalia : Battaglia libica fra Italia e Francia: Trenta a Tripoli rinsalda i rapporti con Al Serraj - caorle44 : RT @mjguel2: @francescatotolo @openarms_fund Con i Libici forse trovano pane per i loro denti marci.. vero @openarms_fund ? Il prossimo in… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Dopo Matteo Salvini ed Enzo Moavero Milanesi, a"sbarca" Elisabetta. Una visita, quella della ministra della Difesa pentastellata, a "sorpresa", per la tempistica, ma non per l'obiettivo: consolidare il rapporto tra Roma e il governo diguidato da Fayez al-.Le dichiarazioni ufficiali non danno conto, se non in minima parte, della partita che da tempo si sta giocando in Libia. Una partita che ha come posta in gioco non solo l'azione di contrasto contro i trafficanti di esseri umani e l'immigrazione clandestina, ma anche il mantenimento da partena, attraverso l'Eni, della fetta più consistente della "torta petrolifera". In questa partita, Roma deve guardarsi da Parigi. Emmanuel Macron vuol essere il dominus europeo in Libia e per consolidare questo ruolo l'inquilino dell'Eliseo sta giocando a tutto campo: con la diplomazia, facendosi ...