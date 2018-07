Bari | varie cordate al lavoro per creare una nuova società

calcioweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Sono almeno quattro ledi potenziali investitori interessate a prendere dal Comune diil titolo sportivo della squadra di Calcio per ripartire dalla serie D, dopo la mancata iscrizione alla serie B del club presieduto da Cosmo Giancaspro, con Gianluca Paparesta socio di minoranza. Il sindaco Antonio Decaro ha incontrato nella massima riservatezza imprenditori e manager per conoscere le eventuali linee programmatiche di un nuovo progetto Calcio per la citta’. Ieri la cordata composta da imprenditori baresi ha tenuto un incontro riservato nella sede di Confindustria dal quale e’ emersa la volonta’ di procedere alla costituzione di una societa’ in grado di partecipare all’avviso pubblico dell’amministrazione comunale (le proposte vanno inviate entro il 31 luglio alle 12) in vista della ripartenza tra i dilettanti. Resta aperto anche ...