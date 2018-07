Bari | tre arresti per caporalato | le vittime al telefono | ' La vita non è così'

Crac Bari - i galletti falliscono e il ritiro in Trentino è già finito : TRENTO . Salta il banco, il ritiro del Bari in quel dell' Altopiano di Pinè è già finito. La preparazione dei biancorossi è durata appena cinque giorni, troppi debiti e poco tempo. "E' una vicenda -...

Serie B - giornata drammatica : falliscono Bari e Cesena. Altri club tremano - : Questo 16 luglio 2018 non sarà ricordato positivamente nella storia dello sport, e del calcio, italiano. Al culmine di settimane turbolente, trattative tribolate, lettere strazianti e appelli disperati, questa sera due storici club del nostro calcio sono finiti sui tavoli ...

Roma - Fontana di Trevi preda dei turisti barBari : decine di ragazze straniere si arrampicano sulle statue per i selfie [FOTO] : 1/26 Daniele Leone/LaPresse ...

Bari - servono tre milioni di euro per salvare il club : Sono necessari tre milioni di euro - entro lunedì prossimo - per il salvataggio del Bari, ricapitalizzando la società. L'articolo Bari, servono tre milioni di euro per salvare il club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Casola - Cadono calcinacci dall'ex ponte di Vicolo TreBarile - strada chiusa : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Barca in fiamme, «non ci siamo gettati in mare» Castellammare - Città turistica con ricordino ippico sulle strade della movida Castellammare - Faida tra ...

Sassuolo - Barista picchiata da tre donne per un’incomprensione : La donna è stata picchiata da tre straniere probabilmente a seguito di un'incomprensione.Continua a leggere

TERREMOTO IN ALBANIA - SISMA M 5.1/ INGV ultime notizie - trema anche Bari : 25 scosse avvertite in Puglia : ALBANIA, TERREMOTO oggi di grado M 5.1: la scossa avvertita anche in Puglia, ultime notizie INGV in tempo reale. Paura anche a Bari, Lecce e Monopoli: trema la capitale Tirana(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Terremoto oggi Albania - sisma M5.1/ Ultime notizie INGV scossa avvertita in Puglia : trema Bari - paura a Tirana : Albania, Terremoto oggi di grado M 5.1: la scossa avvertita anche in Puglia, Ultime notizie INGV in tempo reale. paura anche a Bari, Lecce e Monopoli: trema la capitale Tirana(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:20:00 GMT)

Petrolio - il Barile WTI oltre 75 dollari al Barile : Teleborsa, - Si infiamma il prezzo del barile di Petrolio, complici i segnali di erosione della produzione dal Canada, che si aggiungono ai recenti problemi in Libia. Per contro, l'Arabia Saudita ha ...

Petrolio - il Barile WTI diventa più costoso : oltre 75 dollari al Barile : Teleborsa, - Si infiamma il prezzo del barile di Petrolio, complici i segnali di erosione della produzione dal Canada, che si aggiungono ai recenti problemi in Libia. Per contro, l'Arabia Saudita ha ...

Petrolio - il Barile WTI diventa più costoso : oltre 75 dollari al Barile : Si infiamma il prezzo del barile di Petrolio, complici i segnali di erosione della produzione dal Canada, che si aggiungono ai recenti problemi in Libia. Per contro, l'Arabia Saudita ha confermato l'...

Bari - PISICCHIO E CAPONE SU PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO DI STREET ART A BRINDISI : "Questo progetto è entusiasmante – afferma l'assessore CAPONE - perché qui nella sede del Museo Ribezzo l'antico, il prezioso e la periferia siglano un patto, il patto di un'economia sana che si deve ...

La rete unica Wind Tre arriva anche a Bari : Wind Tre annuncia l'arrivo della rete unica anche nel capoluogo della regione Puglia, Bari, garantendo così una connessione più veloce e una maggiore copertura. L'articolo La rete unica Wind Tre arriva anche a Bari proviene da TuttoAndroid.

Bari - tempi stretti per ricapitalizzazione e iscrizione al campionato di B : Entro domani il club deve pagare stipendi e contribuiti per poter iscriversi al torneo cadetto. Per l'aumento c'è tempo fino al 7 luglio. L'articolo Bari, tempi stretti per ricapitalizzazione e iscrizione al campionato di B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.