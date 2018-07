BAMBINA SCOMPARSA A BRESCIA | LE RICERCHE PROSEGUIRANNO Ultime notizie | nessun risultato

Ragazzina scomparsa - parla il papà : "Viva o morta - voglio ritrovare la mia BAMBINA" : Non si arrende Gazi Md Liton, il padre della piccola Iushra scomparsa da giovedì sull'Altopiano di Cariadeghe...

BAMBINA SCOMPARSA a Serle - i soccorsi : "Si cerca una persona viva" : È il quinto giorno di ricerche per riuscire a trovare Iuschra, la ragazzina affetta da autismo di 12 anni, che giovedì 19 luglio si è persa nei boschi di Serle, in provincia di Brescia, mentre era in gita con un gruppo di altri ragazzi, guidati da alcuni educatori.La Bambina era scomparsa nel nulla, senza che nessuno degli accompagnatori si accorgesse della sua assenza. Nonostante siano passati già cinque giorni dall'allontamento della ...

Iuschra, bimba autistica scomparsa nei boschi di Brescia. Ultime notizie, iniziato il 4° giorno di ricerche. Proseguono le ricerche della 12enne autistica di origini pakistane

Il caso della BAMBINA SCOMPARSA a Serle - vicino a Brescia : Da quattro giorni si cerca Iuschra Gazi: ha 12 anni, è affetta da autismo e si è persa in un'area boschiva piena di grotte The post Il caso della bambina scomparsa a Serle, vicino a Brescia appeared first on Il Post.

SERLE, SCOMPARSA ragazza AUTISTICA di 12 anni: sparita tra i boschi. Ultime notizie da Brescia: la BAMBINA era in gita con altri giovani disabili quando si sono perse le sue tracce

Una BAMBINA autistica in gita con gli educatori scomparsa nei boschi : Come può una bimba di 12 anni (nella foto), autistica, "sfuggire al controllo" degli educatori a cui era stata affidata? È questa la domanda, solo apparentemente banale, che da ieri alle 11.30 continuano a porsi tutti, nella speranza che un "lieto finale" stemperi la tensioni per una scomparsa che non promette nulla di buono. Siamo a Serle, in provincia di Brescia.La bambina di cui si sono perse le tracce era in una zona boschiva in compagnia di ...