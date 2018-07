Bambina rom ferita a Roma | indagato un italiano Colpo partito per sbaglio

Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una Bambina rom di un anno a Roma : Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom, il 18 luglio a Roma. La bambina era stata portata al pronto soccorso da sua madre, che si era The post Un uomo italiano di 50 anni è indagato per aver sparato e ferito con una pistola a piombini una bambina rom di un anno a Roma appeared first on Il Post.

Un italiano di 50 anni è indagato per aver sparato a una Bambina rom : Un italiano di 50 anni è indagato dalla Procura di Roma per lesioni gravissime in relazione al ferimento di una bimba rom di 15 mesi raggiunta alla schiena da un colpo d'arma da fuoco mentre in braccio alla madre era in via Palmiro Togliatti il 18 luglio scorso. L'uomo è stato a lungo interrogato ieri e ha confermato le accuse dicendo che si è trattato di un incidente. Nel suo appartamento, dal ...

Roma - trovato l'uomo che ha sparato un piombino alla Bambina rom : Si tratta di un 50enne: avrebbe sparato con un'arma ad aria compressa martedì scorso: "L'avevo appena comprata, volevo provarla"

A Roma, una bambina rom di un anno è stata ferita da quello che potrebbe essere il proiettile di una pistola ad aria compressa: A Roma, una bambina rom di un anno è stata ferita da quello che potrebbe essere il proiettile di una pistola ad aria compressa. La bambina è stata operata all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo che ieri, intorno alle 14,

Roma : Bambina rom di 1 anno ferita alla schiena - condizioni gravi : Roma – E’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Bambino Gesu’, a Roma, e le sue condizioni sono gravi. E’ giallo sul ferimento di una bambina rom di appena 1 anno avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 14 lungo viale Palmiro Togliatti. La bambina sanguinante, con una ferita alla schiena, e’ stata accompagnata dai genitori all’ospedale Sandro Pertini e poi trasferita all’ospedale Bambino ...

Turchia - la sposa è una "Bambina" e il wedding reporter rompe il naso allo sposo : Doveva essere un matrimonio ma si è trasformato in una scazzottata. Ad assestare un bel diretto sul naso dello sposo, frantumandoglielo, è stato il fotografo incaricato di seguire la cerimonia. La ...

“La mia povera Bambina - sembrava un film dell’orrore”. Choc al Bioparco di Roma : Come in un film dell’orrore. Così una donna di 36 anni ha descritto la scena che si è trovata davanti agli occhi. Irene Pietroletti, insegnate di scuola media, lunedì è fuggita a gambe levate dall’area picnic del Bioparco di Roma, inseguita da uno stormo di 20 gabbiani reali. La donna aveva deciso di trascorrere una giornata al giardino zoologico insieme al figlio di 6 anni e alle due nipoti di 8 e 12 anni. “Ma appena abbiamo tirato ...

Bambina ferita dai gabbiani al Bioparco di Roma/ Le hanno morso il braccio : “Come in un film dell’orrore” : Bambina ferita al Bioparco di Roma, i gabbiani le hanno morso il braccio: “Come in un film dell’orrore”. Episodio spiacevole per una donna con figlio e nipoti al seguito(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:21:00 GMT)

"La Bambina è la mia" : caos in via Guido Monaco - interrogata coppia rom : Arezzo, 22 giugno 2018 - caos questa mattina in via Guido Monaco davanti al supermercato Conad. Tutto comincia quando due donne si accapigliano, accanto una bambina di poco più di un anno nel ...

Roma - fascetta attorno al collo : grave Bambina di 3 anni/ La madre l’ha trovata cianotica riversa a terra : Roma, fascetta attorno al collo: grave bambina di 3 anni: la madre l’ha trovata cianotica riversa a terra. L'episodio si è verificato nella serata di venerdì nel quartiere San Giovanni(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 10:36:00 GMT)