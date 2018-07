Baglioni rivoluziona Sanremo | Gara unica tra big e giovani

ilgiornale

: Baglioni rivoluziona il Festival ! - radiostellafm : Baglioni rivoluziona il Festival ! - LaMammaN1 : Sanremo,Baglioni rivoluziona tutto: Big e Giovani, in un'unica categoria - mariagrosso : Claudio Baglioni rivoluziona Sanremo -

(Di martedì 24 luglio 2018) "Avrei potuto lasciare. E, invece, ho scelto di raddoppiare". Claudiopresenta il suo secondo Festival die spiega perché ha accettato di tornare all'Ariston anche nel 2019."Continuare, bissando, è la scelta più difficile", dice, "Ma il fascino dell'impresa è sempre proporzionale al rischio: più grande il rischio, più grande l'impresa. E chi mi conosce sa che, nella mia vicenda professionale, non mi sono mai accontentato nè mai tirato indietro di fronte a una sfida. Forse perché ho sempre pensato che chi, come me ha avuto tanto, deve meritare la fortuna, se non altro, continuando a confrontarsi con essa. Il Festival di, che di per sè sarebbe un caso unico, non poteva certo rappresentare l'eccezione a questa mia regola di vita, ed è per questo che ho deciso di raddoppiare".Un Festival che sarà innovativo. A partire dalla scelta di far gareggiare insieme big e ...