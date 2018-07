Baglioni ‘rivoluziona’ Sanremo | dal 2019 nessuna divisione tra ‘big’ e ‘nuove proposte’

sportfair

(Di martedì 24 luglio 2018) Claudiobissa la sua avventura ae porta innovazione al festival della musica italiana: ecco la grande novità Un contest che non c’era. Una settimana su Rai1 completamente dedicata al festival ”GIOVANI” a dicembre.raddoppia e raddoppia Io spazio dedicato ai giovani, con un grande concorso nel quale 24 artisti ”under 36” si sfideranno per conquistare la vittoria e aggiudicarsi, infine, i due posti per partecipare al Festival di, e poterlo, quindi, vincere. Poterlo vincere, perché nel Festival di febbraio non ci saranno più ”big” né ”nuove proposte” ma solo interpreti che concorreranno alla pari affinché la loro canzone possa conseguire la palma di vincitrice dell’edizione numero 69 deI Festival della Canzone italiana. ‘ ‘Giovani” si articolerà in due ...