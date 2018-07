Azioni FCA | Ferrari e CNH | dopo crollo su addio Marchionne | quali previsioni su Borsa

Marchionne in gravissime condizioni - finisce un'era. Fca : «ComplicAzioni inattese» : Sergio Marchionne, l'uomo che ha salvato la Fiat creando un'azienda globale che opera in tutti i continenti, è in fin di vita in una clinica svizzera. Le condizioni del manager operato...

Condizioni Marchionne – Il comunicato FCA è da brividi : “complicAzioni inattese - aggravatesi nelle ultime ore” : Si aggravano le Condizioni di Sergio Marchionne: il comunicato di FCA è agghiacciante Importanti novità ai vertici di FCA: Mike Manley è infatti il nuovo amministratore delegato. L’inglese prenderà il posto di Sergio Marchionne, che non potrà ricoprire il suo ruolo a causa di una serie di complicazioni a seguito di un intervento alla spalla a cui si è sottoposto nei primi giorni di luglio. LaPresse/Photo4 Non è chiaro quali siano le ...

FCA e scorporo - poi IPO - Magneti Marelli : occasione di visibilità per le Azioni sul Ftse Mib? : ... confluianno tutte le attività di progettazione e realizzazione di sistemi elettronici ed elettromeccanici e ben quattordici partecipazioni sparse in tutto il mondo. Il piano prevede poi che MM srl ...

FCA poco mossa dopo dati immatricolAzioni : Moderatamente al rialzo la prestazione di Fiat Chrysler , che scambia con una variazione percentuale dello 0,36%. A tenere frenate le azioni, contribuiscono i dati sulle vendite di auto: a giugno, FCA,...

USA - immatricolAzioni auto : a giugno Ford e Fca a segno più : A giugno, Ford Motor ha registrato un rialzo delle immatricolazioni negli Stati Uniti dell'1,2% su base annua, nonostante un altro forte calo del settore auto; nel mese appena terminato, l'azienda ha ...

Fca - stabili le immatricolAzioni a maggio : Fiat Chrysler Automobiles immatricola 110.100 vetture a maggio in Europa, in lieve aumento , +0,2 per cento, rispetto a un anno fa. La quota è pari al 7,6% del mercato complessivo. In particolare, il ...

Auto - maggio fiacco per le immatricolAzioni europee. Stabile FCA : Stabile il settore dell'Auto europeo a maggio , dopo il balzo messo a segno ad aprile. Secondo gli ultimi dati dell' Associazione europea dei produttori di Auto , ACEA , , le immatricolazioni nella UE ...

Fca - l'ad : 'Dal 2004 sempre raggiunto target finanziari. No speculAzioni su consolidamento' : BALOCCO - 'Dal 2004 a oggi, con l'eccezione della crisi globale del 2008, abbiamo sempre raggiunto i nostri target finanziari'. Lo ha affermato l'ad di Fca Sergio Marchionne...