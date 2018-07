Azienda di Vicenza regala due ore e il weekend lungo | Si chiude venerdì alle

huffingtonpost

(Di martedì 24 luglio 2018) Lavorare meno e prendere lo stesso stipendio di prima. L'Salvagnini Italia di Sarego, ha avviato una piccola rivoluzione: negli uffici e in produzione si lavorerà 38 ore a settimana, con un salario di 40 ore retribuite. "Sivenerdì14", fanno sapere i vertici al Corriere del Veneto che ha riportato la notizia.La sperimentazione partirà a settembre e coinvolgerà - se i risultati saranno buoni - tutti i dipendenti. Sono previste anche altre agevolazioni: due giorni in più di permesso paternità ai neo-papà, l'introduzione dello smart working, il part-time fino al 13 per cento della forza lavoro."Abbiamo preso spunto dall'Austria - spiega Morgan Prebianca (Fiom) - facendo presente che il gruppo è unico, con il "plus" della retribuzione per 40 ore: per due terzi le due ore in più saranno pagate da Salvagnini, ...