“Avete visto?”  I 63 anni di Mr Big Sex and the city | la foto social è clamorosa

caffeinamagazine

: Il #CR7DAY come non l'avete visto. ?? L'esclusivo dietro le quinte della giornata ????? di @Cristiano. #CR7JUVE - juventusfc : Il #CR7DAY come non l'avete visto. ?? L'esclusivo dietro le quinte della giornata ????? di @Cristiano. #CR7JUVE - aimhlewiee : RT @delevnart: Niklaus Mikaelson - the original king - probabilmente l’avete odiato quando l’avete visto per la prima volta.. - ..ma poi… - merdedartiste : no raga ma avete visto L'INVITO POP UP DEL MATRIMONIO DI CHIARA E FEDEZ i'm,,,,, -

(Di martedì 24 luglio 2018) Chi non ricorda Mr. Big, l’uomo che ha fatto impazzire Carrie Bradshaw in tutte le serie e nei film di “Sex and the”? Era il classico uomo “che non deve chiedere mai”, il bello e dannato Chris Noth che, oltre a Sarah Jessica Parker nel telefilm, ha atto innamorare milioni di donne in tutto il mondo, fan sfegatate delle avventure di Carrie e delle sue amiche sullo sfondo di una magnifica New York. A 20dal primo “incontro” a New York, la scrittrice (Carri Bradshaw) e il facoltoso finanziere (Mister Big, John), fanno ancora scintille. Almeno in Rete. È bastato un messaggio per scatenare i fan che vogliono il ritorno della coppia d’oro di fineNovanta. Al di fuori dallo schermo Sarah Jessica Parker e Chris Noth hanno sempre mantenuto un rapporto sereno ma distaccato. Ecco perché i numerosi fan e follower (e amanti della ...