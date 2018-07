Autonomia | Zaia | non ci accontenteremo di soluzioni al ribasso

Autonomia : Zaia - in pochi mesi firma ed approvazione : Padova, 16 lug. (AdnKronos) – “Siamo a buon punto per l’Autonomia del Veneto. Abbiamo dato dimostrazione che non abbiamo perso tempo durante la vacatio governativa e abbiamo presentato la legge per l’Autonomia, quindi noi siamo pronti a sottoscriverla. Penso che sia verosimile che questo governo possa portarci in qualche mese alla sottoscrizione e all’approvazione in Parlamento”. Così il governatore del ...

Autonomia : Zaia invia pdl su 23 materie : ANSA, - VENEZIA, 12 LUG - Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha trasmesso al ministro per gli affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il riconoscimento dell'...

Autonomia : Zaia invia a Stefani pdl delega su 23 materie : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha trasmesso al ministro per gli affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il riconoscimento dell’Autonomia differenziata, in attuazione del terzo comma dell’art. 116 della Costituzione. Il testo della

Autonomia : Zaia a De Luca - basta con la farsa dei costi - offende la gente che ha votato : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) - “Credo sia ora di finirla con questa farsa. Piuttosto che offendere i cittadini, quasi 2,5 milioni di veneti, che hanno votato il referendum, e per certi versi anche la Corte costituzionale che lo ha autorizzato, De Luca farebbe bene a ringraziarci per aver aperto una

Autonomia : Zaia - epocale il riferimento pg Corte dei Conti : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – ‘epocale, esemplare, caratterizzato da una visione prospettica di alto livello”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta un passaggio riferito all’Autonomia, contenuto nella requisitoria, tenuta ieri a Roma dal Procuratore Generale della Corte dei Conti Alberto Avoli, nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2017.Il PG Avoli ...

Autonomia : Zaia - epocale il riferimento pg Corte dei Conti : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – ‘epocale, esemplare, caratterizzato da una visione prospettica di alto livello”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta un passaggio riferito all’Autonomia, contenuto nella requisitoria, tenuta ieri a Roma dal Procuratore Generale della Corte dei Conti Alberto Avoli, nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2017.Il PG Avoli ...

Autonomia : incontro Stefani-Zaia a Roma : ANSA, - Roma, 12 GIU - Quello dell'Autonomia delle regioni "non sarà un percorso facile, nel senso che ci verrà richiesto di fare un bel lavoro. Tuttavia rispetto al trasferimento delle competenze ...