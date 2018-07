Austria | con il doppio passaporto Sebastian Kurz getta benzina sul fuoco del nazionalismo

Scontro Italia-Austria sul passaporto Austriaco ai sudtirolesi - Fraccaro : 'Atto ostile' : Si riaccende la polemica tra Roma e Vienna in merito alla doppia cittadinanza per gli abitanti del Sud Tirolo, in Trentino Alto Adige. Il governo italiano non è d'accordo e chiede delucidazioni al governo austriaco, Atto ostile e inopportuno lo definisce il ministro Riccardo Fraccaro. L'Austria ha sempre fatto sapere di voler procedere in concerto con le autorita' italiane ma il quotidiano sudtirolese in lingua tedesca, Tiroler Tageszeitung, ha ...

Migranti : intesa tra Italia - Germania e Austria contro gli sbarchi : Incontro trilaterale tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e i suoi omologhi Horst Seehofer e Herbert Kickl, nasce "l'asse di volenterosi"

