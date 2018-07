Audio e testo Notte d’agosto di Einar Ortiz | il nuovo singolo estivo scritto da Tony

Solletico - Rkomi | Testo - Audio - MP3 : Canzone Rkomi, Solletico: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Rkomi è Solletico: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Rkomi, Solletico Testo Dopo “00” è arrivato il momento Tedua, Rkomi, Night Skinny Ya, ya, ya, ya, ya, ya Woh, woh, woh, woh Mmh, mmh, mmh, mmh Mmh, […]

Sfera Ebbasta Pablo Testo - MP3 - Audio : Canzone Sfera Ebbasta, Pablo: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Pablo: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Attualmente impegnato con il suo Rockstar Summer Tour 2018, Sfera Ebbasta ha lanciato un nuovo singolo intitolato Pablo, prodotto dal producer giamaicano Rvssian e registrato a Miami. Pablo è disponibile negli store digitali […]

Vuoi una mano? - Rkomi | Testo - Audio - MP3 : Canzone Rkomi, Vuoi una mano?: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Rkomi è Vuoi una mano?: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Vuoi una mano?” è il singolo di debutto di Rkomi estratto da “Ossigeno”, un EP di 6 inediti in uscita il 13 luglio insieme […]

Audio e testo del duetto di Tiromancino e Luca Carboni in Imparare dal vento - una versione blues per l’album Fino a qui : Il secondo dei brani ad anticipare la raccolta Fino a qui è quello dei Tiromancino e Luca Carboni in Imparare dal vento: la nuova versione del brano della band, incisa con la partecipazione del cantautore bolognese, ha fatto il suo debutto il 20 luglio, insieme al pre-order dell'album negli store digitali. Il brano è il secondo a fare da apripista alla raccolta di successi dei Tiromancino Fino a qui, in uscita su etichetta Sony il prossimo 28 ...

If Love Is The Law è il nuovo singolo dei Noel Gallagher’s High Flying Birds (Audio e testo) : Si intitola If Love Is The Law ed è il nuovo singolo dei Noel Gallagher’s High Flying Birds. La canzone è disponibile da oggi, venerdì 20 luglio, in rotazione radiofonica in tutto il mondo mentre è già disponibile online su Spotify con il disco Who Built the Moon?, numero 1 nel Regno Unito. In If Love Is The Law c'è una collaborazione con il leggendario Johnny Marr alla chitarra e all’armonica. Sarà disponibile dal 17 agosto in digitale e in ...

Audio - testo e traduzione di Sour Diesel di Zayn Malik - il singolo inedito anticipa il nuovo album : Sour Diesel di Zayn Malik è il titolo del nuovo singolo del cantante inglese. Il nuovo brano anticipa il secondo album di inediti da solista di Zayn Malik dopo la permanenza e il successo al fianco della boyband degli One Direction. Sour Diesel di Zayn Malik sarà disponibile da oggi, mercoledì 18 luglio, dalle ore 18.00 (ora italiana) in tutto il mondo. Sour Diesel segue il successo dei precedenti brani rilasciati dal cantautore, tra i ...

Audio e testo del duetto di Biagio Antonacci e Rosario Fiorello in Mio Fratello Beach Version : e Beppe? : Dopo aver collaborato al video del brano, si sono ritrovati a cantarlo insieme: il duetto di Biagio Antonacci e Rosario Fiorello ha fatto il suo esordio in radio venerdì 13 luglio e il giorno successivo su Spotify, come nuovo singolo estivo del cantautore di Rozzano che ha deciso di puntare ancora sul terzo estratto dal suo ultimo album Dediche e Manie. Stavolta, però, realizzandone una nuova Versione a due voci. Se in quella originale ha ...

Fashion Week RMX - Tedua | Testo - Audio - MP3 : Canzone Tedua, Fashion Week RMX: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Tedua è Fashion Week RMX: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Fashion Week Rmx è il quarto singolo estratto dall’album Mowgli – Il disco della giungla, dopo La legge del più forte, Burnout e Acqua (malpensandoti). Per questa nuova versione […]

D’Estate non vale - Fred De Palma | Testo - Audio - MP3 : Canzone Fred De Palma, D’Estate non vale: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Fred De Palma è D’Estate non vale: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. D’estate non vale è il titolo del singolo di Fred de Palma in collaborazione con Ana Mena. Il brano è stato rilasciato il 15 […]

