Audi Q3 - La Suv diventa più grande e tecnologica

Audi RS Q8 - La Suv sportiva scende in pista al Ring : A poche settimane dal primo avvistamento, un prototipo della futura Audi RS Q8 è sceso in pista al NürburgRing. Rispetto ai modelli delle precedenti foto spia il muletto utilizzato sul circuito tedesco dispone di alcuni dettagli aggiuntivi, come la roll cage, pensati per aumentare la sicurezza durante i collAudi.Muscolosa e aggressiva. Il livello di camuffature del prototipo appare pressoché identico a quello delle vetture di prova avvistate in ...

Audi Q8 : arriva il nuovo suv coupé - diverso per scelta : Quattro ruote e un motore, le auto nella loro funzione base sono tutte uguali. Molte si assomigliano tra loro, poche si distinguono. La nuova Audi Q8 è una tra queste. Diversa per scelta. Lo capisci anche guardandola di sfuggita: il design è decisamente lontano dal passato eppure sufficientemente familiare per associarlo all’identità del marchio con i quattro cerchi. Poi quando ti avvicini, quando ci giri attorno e fai caso ai dettagli ti rendi ...

Audi Q8 - la prova de Il Fatto.it – Il suv-coupé che non ti aspetti – FOTO : Della nuova Audi Q8 si è già parlato su questi schermi, poco più di un mese fa. Tuttavia, l’anteprima nazionale del modello è la giusta occasione per tornarci sopra, in tutti i sensi: in questi giorni, infatti, sono in corso le prove dinamiche della Q8, riservate alla stampa italiana. Ma prima della pratica, facciamo un po’ di teoria: Q8 si inserisce al vertice dell’offerta delle sport utility Audi, una famiglia di vetture che vale il ...

Lusso - sportività e comfort al top per il Suv coupé Audi Q8 : ... un target che non si spaventa di certo dei 78.450 euro richiesti per averla, cifra che sale a 86.500 per l'allestimento Sport. Già in prevendita, in consegna da settembre, l'ultima nata ''è una ...

Audi E-tron SUV elettrico - per la prima volta specchietti virtuali : Migliorare l'aerodinamica per puntare ad una maggiore autonomia. Con questo obiettivo, la Audi ha testato nella galleria del vento di Ingolstadt la nuova E-tron Prototipo , la prima auto al mondo a montare specchietti retrovisori virtuali. Una delle variabili su cui si sono concentrati gli ingegneri tedeschi è appunto l'autonomia delle auto elettriche, ancora poco competitiva rispetto ...

Audi Q8 - il SUV di lusso un po’ coupé : Nel gennaio dello scorso anno l’avevamo vista nella forma di concept, ma ora l’Audi Q8 è davvero pronta per sbarcare nei concessionari. Svelata al pubblico nelle scorse ore, il nuovo SUV dall’aspetto sportivo, della casa degli anelli, è sostanzialmente una versione “coupé” del mastodontico Q7, rispetto al quale perde 6,6 centimetri di lunghezza, portandosi a una misura complessiva pari a 4,98 metri. La piattafroma ...

Audi Q8 - il super-SUV è qui tra lusso e hi-tech : Nello scenografico evento di presentazione a Shenzhen, considerata la Silicon Valley della Cina, vip e giornalisti arrivati da tutto il mondo hanno scoperto i carattere, decisamente personale, del ...

Audi Q8 : il maxi-SUV sportivo non ha più segreti [INFO e FOTO] : Il nuovo SUV della Casa dei quattro anelli vanta un design espressivo grazie al nuovo single frame abbinato ad un abitacolo raffinato e spazioso, senza dimenticare i suoi motori potenti e tecnologici Audi Q8 coniuga il meglio di due mondi: l’eleganza di una coupé a cinque porte e la versatilità di un grande SUV. Il nuovo modello top di gamma della famiglia Q può contare sul design muscoloso, l’abitacolo generosamente dimensionato, le più moderne ...

Nuova Audi Q8 - La Suv-Coupé dei Quattro Anelli è servita : La Nuova Audi Q8 ha un compito non da poco: recuperare terreno nei confronti della diretta concorrenza in tema di Suv-Coupé. Attenzione, però, a non scambiarla solo per una Q7 con il tetto spiovente: la Q8, infatti, è il frutto di unevoluzione stilistica più profonda, che introduce elementi di design e tecnologia che arriveranno sulle future Audi a ruote alte, che oggi valgono il 43% delle vendite del marchio. Il debutto sul mercato in Germania ...

Audi Q8 - il suv-coupé di lusso che non ti aspetti : design e tecnologia top – FOTO : Con l’arrivo dell’Audi Q8, si allarga l’offerta a ruote alte del costruttore tedesco: il nuovo suv-coupé introduce inediti concetti di design che presto esordiranno su altri modelli Audi. Lunga poco meno di 5 metri, la Q8 è costruita piattaforma modulare “MLBevo” – utilizzata pure su Porsche Cayenne e Lamborghini Urus, fa largo uso di alluminio per contenete il peso – e offre un vano bagagliaio da 605 litri (1.755 abbattendo gli ...