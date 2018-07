Audi | dopo Stadler sceglie Markus Duesmann come amministratore delegato

TIZIANA CANTONE SUICIDA DOPO VIDEO HOT : L’EX A PROCESSO/ Ultime notizie - Del GAudio : “Costretta ad ammazzarsi" : TIZIANA CANTONE, SUICIDA per i VIDEO hot: l'ex fidanzato Sergio Di Palo rinviato a giudizio per calunnia, accesso abusivo a dati informatici e falso. PROCESSO al via a dicembre.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:33:00 GMT)

GTA V - Assassin's Creed 2 - The Witcher e altri 40 giochi proibiti in Arabia SAudita dopo la morte di due bambini : I dettagli sono purtroppo molto vaghi ma a quanto pare l'Arabia Saudita ha preso la decisione di vietare una lunga lista di videogiochi piuttosto popolari in seguito alla morte di due bambini che si sarebbero suicidati dopo diversi incoraggiamenti ricevuti all'interno della componente online di una serie non meglio precisata di titoli.Come abbiamo già sottolineato le informazioni condivise dal New York Times sono estremamente fumose. Ciò che ...

“Che schianto”. ClAudia Piumetto - la ricordate a Uomini e Donne? Eccola tanti anni dopo : Era il 2008 quando Claudia Piumetto partecipò per la prima volta a ”Uomini e Donne”. Era la corteggiatrice di Emanuele Morelli, ma quando il calciatore abbandonò il programma Claudia salì sul trono per trovare l’amore. Purtroppo non fu fortunata nemmeno quella volta, poiché la sua scelta Diego Daddi le disse di no (“Non ti vedo nella mia vita. Non sei la ragazza adatta ai miei bisogni. Perché devo prenderti in ...

Audio e testo Viva la libertà di Jovanotti - il brano che chiude il tour in radio dopo Affermativo : Viva la libertà di Jovanotti è il nuovo singolo estratto dall'album Oh, vita!, l'ultimo disco dell'artista prodotto da Rick Rubin per Polydor. Oh, Vita! è già certificato triplo disco di platino e ora torna in radio con la canzone Viva la libertà, il brano che chiudeva la scaletta di tutti i concerti di Lorenzo Live 2018. La tournée si è conclusa con una doppia festa al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e da oggi, venerdì 6 luglio, è in ...

Petrolio debole dopo rumor WSJ : Ipo SAudi Aramco non si farà più : ... che scendono dai livelli record degli ultimi tre anni e mezzo dopo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, secondo cui quasi certamente l'Ipo tra le più attese del mondo, quella di ...

ClAudia Gerini/ "Anche io sono stata molestata. Asia Argento? Ok denunciare Weinstein dopo anni ma..." (Belve) : Claudia Gerini è l'ospite di Belve: dalla relazione con Carlo Verdone allo scandalo Weinstein. Anche l'attrice è stata vittima di un episodio di molestia.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:24:00 GMT)

Pallanuoto - la Rari Nantes L. Auditore Metal Carpenteria promossa in A2 dopo la seconda finale in quel di Catania. Necessari i calci di rigore ad oltranza dopo il risultato di parità (7-7) della normale partita : Entusiasmo a bordo vasca da parte del Sindaco Ugo Pugliese, dell’Assessore allo sport Giuseppe Frisenda e dal delegato Coni provinciale

Audio e testo Tra noi è infinita - il nuovo singolo di Federica Carta dopo Sull’orlo di una crisi d’amore : Tra noi è infinita è il nuovo singolo di Federica Carta. Il brano sarà disponibile in radio da venerdì 29 giugno mentre è già disponibile in digital download con la versione digitale dell'album Molto più di un film. Il disco di Federica Carta è stato pubblicato lo scorso 13 aprile con Universal Music anticipato dal singolo omonimo. Tra noi è infinita è il nuovo singolo di Federica Carta che segue il successo di Sull'orlo di una crisi ...

Arabia SAudita - per la prima volta una donna al volante dopo la revoca del divieto di guida [FOTO] : La Saudita Aseel Al Hamad ha festeggiato il 24 giugno la revoca del divieto di guida per le donne, con un giro d’onore nel suo Paese Aseel, prima donna membro del Consiglio della Federazione Automobilistica dell’Arabia Saudita, non aveva mai guidato su una pista del proprio Paese. Aseel Al Hamad ha dichiarato: “Amo da sempre le auto, e per me è stato un giorno molto emozionante. È il migliore momento di guida della mia vita. ...

Asia Argento alle Audizioni di X Factor 12 - sui social si vomita odio perché “ride dopo il suicidio di Bourdain” (foto) : A Torino si stanno svolgendo le ultime fasi di selezione degli aspiranti concorrenti dello show, ma la presenza di Asia Argento alle Audizioni di X Factor 12 ha calamitato l'attenzione dei maligni spostando il focus dal programma alla persona. Come spesso accaduto nell'ultimo anno, da quando la sua denuncia pubblica contro Harvey Weinstein ha dato manforte alla formazione del movimento #MeToo e alle altre iniziative che hanno animato il ...

Uomini e Donne/ Mario Serpa e ClAudio Sona - appello del pubblico dopo la rottura (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mario Serpa, dopo la rottura con Claudio Sona, potrebbe essere il nuovo tronista del trono gay? L'appello dei fan a Maria De Filippi(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 07:35:00 GMT)

ClAudio Santamaria difende Francesca Barra dopo le polemiche su Corona : Claudio Santamaria difende Francesca Barra dopo le polemiche suscitate dall’intervista a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è stato ospite di Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti, dove si è confrontato con diversi opinionisti, fra cui proprio la giornalista. A scatenare le critiche è stato l’atteggiamento di Francesca Barra che ha sorriso di fronte alle battute di Fabrizio Corona su Selvaggia Lucarelli. ...

Audio di Liberation di Christina Aguilera - il nuovo album dell’ex icona pop dopo 6 anni di silenzio : Liberation di Christina Aguilera ha fatto il suo debutto in tutto il mondo venerdì 15 giugno. dopo sei anni di attesa, in cui la cantante si è dedicata molto alla famiglia e alla tv, la popstar che negli anni Novanta insieme a Britney Spears era considerata una potenziale erede di Madonna e che poi ha visto appannarsi la sua stella riparte da un progetto che ha definito molo intimo e personale. Anticipato da un duetto con Demi Lovato, Fall ...

Audio e testo di Risparmio un sogno di Bianca Atzei - nuovo singolo dopo il successo all’Isola : Risparmio un sogno di Bianca Atzei è il nuovo singolo per il ritorno in radio dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi nella quale è arrivata fino alla fase finale e a un soffio dalla vittoria, andata a Nino Formicola. L'artista di origini sarde è ora pronta per il ritorno in radio con un brano che ha scritto il giovanissimo Ultimo, artista emergente e vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo 2018 nelle Nuove Proposte. Il brano ...