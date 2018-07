ATP Gstaad 2018 | subito eliminato Paolo Lorenzi Sconfitta in tre set con lo spagnolo

oasport

: #AtpGstaad, il programma di mercoledì: #Berrettini in campo per il secondo turno - sportface2016 : #AtpGstaad, il programma di mercoledì: #Berrettini in campo per il secondo turno - TennisWorldit : Atp Gstaad - Berrettini vola agli ottavi da Rublev, ancora ko Lorenzi - sportface2016 : #Lorenzi saluta #Gstaad: battuto a sorpresa dal numero 314 del mondo -

(Di martedì 24 luglio 2018) Finiscel’avventura dinel torneo ATP di. Sulla terra rossa svizzera il tennista senese è stato sconfitto in tre set dalloOriol Roca Batalla, numero 314 del ranking ATP, con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 dopo due ore e trentadue minuti di gioco. Nel primo set è decisivo il break ottenuto da Roca Batalla nel quarto game. Losi è portato sul 3-1 e non ha concesso nulla all’azzurro, imponendosi per 6-3. Nel secondo set c’è grande equilibrio, conche salva due palle break nel nono gioco e porta il tutto al tiebreak, che viene vinto per 7-4 dal numero 109 della classifica mondiale. Nel terzoparte malissimo e perdeil servizio nel secondo gioco e poi non sfrutta tre palle per il controbreak. Rola tiene sempre la battuta e alla fine chiude per 6-3. La testa di serie numero uno del torneo è Fabio Fognini, che ...