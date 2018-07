Atletica | Europei 2018 | Elena Vallortigara da medaglia E se arrivasse il record

Atletica - Europei Berlino 2018 : calendario delle gare con gli italiani più attesi : Saranno 89 i portacolori azzurri al via ai Campionati Europei di Atletica leggera , in programma a Berlino dal 6 al 12 agosto 2018 . Il direttore tecnico Elio Locatelli ha convocato 49 uomini e 40 ...

Atletica - Europei Berlino 2018 : calendario delle gare con gli italiani più attesi : Saranno 89 i portacolori azzurri al via ai Campionati Europei di Atletica leggera, in programma a Berlino dal 6 al 12 agosto 2018. Il direttore tecnico Elio Locatelli ha convocato 49 uomini e 40 donne. Tra questi, Gianmarco Tamberi e Libania Grenot sono chiamati a difendere i titoli continentali conquistati ad Amsterdam due anni fa nel salto in alto e nei 400 metri, per quanto riguarda la quattrocentista di origine cubana [VIDEO] si trattò del ...

Atletica - Baker a 9.90 sui 100 - ma per gli Europei spaventa Hughes : A Londra Baker vince i 100 con due prestazioni di 9.90 in un'ora. Tortu, occhio al britannico Hughes

Atletica - comunicato l’elenco degli azzurri convocati per i Campionati Europei di Berlino : Sono ottantanove gli atleti che comporranno la formazione azzurra in occasione di Campionati Europei di Berlino Il Direttore tecnico delle Squadre nazionali assolute, Elio Locatelli, ha comunicato l’elenco dei convocati alla XXIV edizione dei Campionati Europei, in programma a Berlino (GER) dal 6 al 12 agosto. Vestiranno l’azzurro complessivamente 89 atleti (49 uomini e 40 donne), con i maschi destinati però ad aumentare di ...

Atletica - Europei 2018 : gli 89 convocati dell’Italia. Filippo Tortu la stella - presenti Tamberi e Vallortigara : Saranno 89 gli italiani che parteciperanno agli Europei di Atletica, in programma a Berlino dal 6 al 12 agosto. Il Direttore Tecnico delle Squadre nazionali assolute Elio Locatelli ha comunicato l’elenco degli azzurri convocati, 49 uomini e 40 donne. Una lista in aggiornamento perché la squadra maschile potrebbe vedere aumentare le proprie unità: al termine del raduno dello sprint (in programma al CPO di Formia la prossima settimana), ...

Atletica - Diamond League 2018 : Libania Grenot e Marco Tamberi per testare le condizioni in ottica Europei : A Monaco (Principato di Monaco) va in scena la decima tappa di Diamond League 2018 di Atletica. Giovedì 19 luglio si svolgeranno le prove di getto del peso maschile e femminile, tutte le altre gare in calendario sono fissate nella serata di venerdì 20 luglio. L’Italia si presenta all’evento con Libania Grenot nei 400m femminili e GianMarco Tamberi nel salto in alto maschile. Nel giro di pista femminile l’obiettivo per la 35enne ...

Europei di Atletica Leggera di Berlino. Presentata la squadra azzurra : Questa sarà una lunga estate paralimpica trasmessa dalle reti RAI cui sono grato per aver sposato con passione e convinzione il nostro mondo. Ragazzi, sappiate rappresentare la maglia azzurra con ...

Atletica - Europei 2018 : Daniele Meucci rinuncia alla rassegna continentale. L’azzurro ha la polmonite : Un fulmine a ciel sereno scuote la Nazionale Italiana di Atletica leggera prossima ad avventurarsi negli Europei di Berlino (6-12 agosto). Tra gli atleti a rappresentare il tricolore non vi sarà Daniele Meucci, campione uscente della maratona. Al 32enne campione pisano infatti è stata diagnosticata una polmonite. Alcune avvisaglie vi erano state già nel corso della stagione, guardando alla gara dei Giochi del Mediterraneo, conclusa in quarta ...

Atletica - Europei 2018 Berlino : le possibili carte da medaglia dell’Italia : Berlino 2018 è dietro l’angolo e l’Italia scalda i motori per una edizione degli Europei che potrebbe segnare il rilancio dell’Atletica italiana dopo anni di delusioni e medaglie con il contagocce anche a livello europeo. Il livello medio si è alzato, i risultati molto positivi ottenuti dagli azzurri nei campionati giovanili delle ultime stagioni si stanno piano piano trasformando in realtà interessanti anche a livello ...

Atletica - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Dal 6 al 12 agosto si disputeranno gli Europei 2018 di Atletica leggera a Berlino (Germania). La rassegna continentale si colloca all’interno della cornice degli European Championships, una nuova competizione multisportiva nel cui calendario compaiono diverse discipline oltre all’Atletica leggera tra cui nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio. Ci aspetta una settimana ricca di grande spettacolo con l’assegnazione di ...

Atletica - Europei 2018 : Italia seconda nel medagliere - brillano Benati e la marcia. La figlia di Fiona May giù dal podio : L’Italia è stata assoluta protagonista agli Europei U18 di Atletica leggera che si sono disputati a Gyor (Ungheria): il secondo posto nel medagliere (4 ori, 4 argenti, 1 bronzo alle spalle dell’inarrivabile Gran Bretagna) identifica il buon valore delle prestazioni messe in mostra dagli azzurrini guidati da Stefano Baldini. Nel contesto continentale di categoria ci siamo fatti valere e abbiamo fatto la differenza ma come sempre la ...

Atletica – Europei U18 : che spettacolo l’Italia - staffette tutte d’oro a Gyor : Europei U18 di Atletica: a Gyor doppietta Italia, staffette tutte d’oro Gli Europei under 18 di Gyor, in Ungheria, si chiudono nel migliore dei modi: storica doppietta dell’Italia Team con la staffetta mista maschile e femminile. Gli uomini, trascinati in ultima frazione da Lorenzo Benati, trionfano con il tempo di 1:53.01: Federico Manini in prima, Federico Guglielmi in seconda, Francesco Domenico Rossi in terza frazione. Poi ...

Atletica - Europei U18 : EGEMONIA ITALIA NELLA STAFFETTA MISTA! Argento Favro nel salto in lungo e Silvestri nei 400 ostacoli : Si chiudono gli Europei Allievi di Atletica a Gyor (Ungheria) nel migliore dei modi per la nazionale ITALIAna. Doppio oro NELLA STAFFETTA mista, dominata la scena nelle ultime competizioni su pista. Insieme ai due argenti ottenuti nel tardo pomeriggio da Davide Favro nel salto in lungo ed Emma Silvestri nei 400m ostacoli regalano all’ITALIA un sorprendente secondo posto nel medagliere (4 ori, 4 argenti e un bronzo), battuti soltanto da ...