Atene in fiamme | 55 morti e 180 feriti fra le abitazioni distrutte

Grecia - Atene in fiamme : oltre 50 le vittime - news 24/7 : La Grecia e la città di Atene sono accerchiate dai roghi. In una villa sono stati ritrovati 26 corpi carbonizzati. Tutta l’Attica brucia mentre molti turisti sono stati evacuati via mare. La Grecia martoriata e distrutta dai roghi scoppiati nella mattinata di ieri: più di 50 le vittime Questo è il triste bilancio di una notte di fuoco in tutta la Grecia. Molte case sono rimaste distrutte dai roghi sviluppatisi ieri per tutta la giornata. Le ...

Atene brucia : morti e feriti - migliaia di turisti in fuga dalle fiamme : E' di almeno 50 morti e oltre 150 feriti il bilancio degli incendi divampati nei boschi che circondano Atene. La Croce Rossa ha reso noto di aver rinvenuto i corpi di 26 persone nelle zone vicine a Rafina, una...

Atene in fiamme - 55 morti e 180 feriti : Oltre 1000 le abitazioni divorate dal fuoco a una trentina di chilometri dalla città. Molte le persone annegate in mare per scappare dai roghi

Incendi Grecia - Atene assediata dalle fiamme : 50 morti e centinaia di feriti - migliaia di turisti in fuga (FOTO e VIDEO) : Le grandi pinete intorno ad Atene bruciano senza sosta da lunedì pomeriggio: le fiamme hanno già ucciso 50 persone e stanno mettendo in ginocchio la Grecia. Alcuni dei corpi sono stati trovati in mare, dove probabilmente cercavano una via di fuga, altri all’interno delle proprie abitazioni distrutte dal fuoco. I feriti sono 156, come riporta la radio pubblica Ert, fra questi 16 sono bambini e 11 sono in ...

Incendi in Grecia - inferno di fiamme ad Atene/ Video - 50 morti : corpi di bambini ritrovati abbracciati : Incendi in Grecia, inferno di fuoco ad Atene: 50 morti e 156 feriti il bilancio provvisorio delle fiamme che stanno devastando le grandi pinete dell'Attica. Migliaia in fuga sulle spiagge.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 09:32:00 GMT)

Atene avvolta dalle fiamme : almeno 50 morti e centinaia di feriti : Atene avvolta dagli incendi con un bilancio provvisorio dell'inferno di fuoco che parla di qualcosa come50 morti e almeno 150 feriti gravi. Le fiamme che stanno seminando terrore e morte stanno divampando in due foreste che "abbracciano" la capitale greca. Un abbraccio mortale.Gli incendi stanno carbonizzando ettari ed ettari di terreno, i turisti sono in fuga dall'isola. Le autorità greche hanno dichiarato lo stato di emergenza, chiedendo ...

Le fiamme circondano Atene - migliaia di persone in fuga : Almeno 50 morti e più di 100 feriti. È questo il bilancio provvisorio degli incendi che hanno colpito due grandi foreste che circondano Atene. Da più di 24 ore i vigili del fuoco sono impegnati nel tentativo, per ora vano, di spegnere le fiamme. Il forte vento e le temperature intorno ai 40 gradi re

Grecia - Atene assediata dalle fiamme : 50 morti e centinaia di feriti - migliaia di turisti in fuga : È di almeno 50 morti il bilancio degli incendi che stanno devastando le aree boschive a est di Atene. Lo riporta la radio pubblica Ert, specificando che oltre 150 persone sono rimaste ferite, molte in modo grave, nella cittadina di Rafina. Il maggior numero delle vittime si registra nella località turistica di Mati, a circa 40 chilometri a nord est di Atene, dove molte delle vittime sono rimaste intrappolate dalle fiamme nelle loro case o nelle ...

Grecia - Atene minacciata dalle fiamme : 50 morti e centinaia di feriti - migliaia di turisti in fuga : È di almeno 50 morti il bilancio degli incendi che stanno devastando le aree boschive a est di Atene. Lo riporta la radio pubblica Ert, specificando che oltre 150 persone sono rimaste ferite, molte in modo grave, nella cittadina di Rafina. Il maggior numero delle vittime si registra nella località turistica di Mati, a circa 40 chilometri a nord est di Atene, dove molte delle vittime sono rimaste intrappolate dalle fiamme nelle loro case o nelle ...

Grecia - incendi fuori controllo assediano Atene : almeno 50 morti e 156 feriti - migliaia in fuga dalle fiamme [FOTO e VIDEO] : 1/12 AFP/LaPresse ...