Atene brucia | morti e feriti | migliaia di turisti in fuga dalle fiamme

Atene - bruciano le foreste vicine alla capitale : sei morti - migliaia in fuga : Atene, bruciano le foreste vicine alla capitale: sei morti, migliaia in fuga Atene, bruciano le foreste vicine alla capitale: sei morti, migliaia in fuga Continua a leggere L'articolo Atene, bruciano le foreste vicine alla capitale: sei morti, migliaia in fuga proviene da NewsGo.