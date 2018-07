Ata | assegnazioni provvisorie e utilizzazioni | tempi e modi per compilare il modello unico

Blastingnews

(Di martedì 24 luglio 2018) Il personale scolastico Ata di ruolo (ovvero titolare di contratto a tempo indeterminato) che non è soddisfatto nella domanda di mobilità può presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione provvisoria, a partire da ieri lunedì 23 luglio 2018 e sino al prossimo venerdì 3 agosto 2018. Assegnazione e utilizzazione prevedono di prestare servizio, per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari. Le domande di assegnazione o utilizzazione andranno presentate in modalità cartacea secondo ilpredisposto dal Miur. È possibile richiedere assegnazione provvisoria per il ricongiungimento ai figli o agli affidati, al coniuge/convivente/ e anche per gravi motivi di salute certificata del richiedente comprovate da certificazione sanitaria. Inoltre, da quest'anno 2018/2019 sono state introdotte due importanti novità: la prima riguarda la possibilità di poter ...