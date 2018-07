Astronomia | prima prova di un’interazione della ionosfera con il campo magnetico di Giove

Astronomia : ecco la prima immagine confermata di un pianeta appena nato - catturata dal VLT dell’ESO : Alcuni astronomi, con a capo un gruppo del Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg, Germania, hanno catturato un’istantanea spettacolare di formazione planetaria intorno alla giovane stella nana PDS 70. Usando lo strumento SPHERE installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO – uno dei più potenti cercatori di pianeti in funzione – l’equipe internazionale ha realizzato la prima rilevazione robusta di un ...

Astronomia : tutto sulla prima missione della Terra verso un asteroide binario - per la difesa planetaria : La pianificazione per la prima missione dell’umanità verso un sistema di asteroidi binari è entrata nella successiva fase ingegneristica. La missione Hera proposta dall’ESA sarà anche il contributo dell’Europa ad un ambizioso esperimento di difesa planetaria. Nota per il nome della dea greca del matrimonio, Hera volerà verso la coppia di asteroidi vicini alla Terra, Didymos: intorno al corpo principale, del diametro di 780 ...

Astronomia : individuata per la prima volta una stella di neutroni isolata al di fuori della Via Lattea : È solitaria, non ha un campo magnetico forte e si trova a 200mila anni luce dalla Terra, nella Piccola Nube di Magellano: sono i tratti salienti della stella di neutroniindividuata – per la prima volta – all’esterno della nostra galassia, grazie al lavoro di squadra dell’osservatorio a raggi X Chandra della Nasa e del telescopio Vlt dell’Eso. I risultati della campagna di osservazioni sono stati illustrati ...