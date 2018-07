Astronomia | 2 nuove immagini a colori naturali e in alta risoluzione di Plutone e

meteoweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Sono trascorsi poco più di tre anni dallo storico incontro tra la sonda New Horizons della Nasa e l’ex nono pianeta del Sistema Solare, avvenuto il 14 luglio 2015: per celebrare la ricorrenza, che ha svelato i segreti di un mondo distante e ricco di sfaccettature, il team della missione ha deciso di realizzare dueindi Caronte, il suo maggiore satellite naturale di cui recentemente è stato festeggiato il quarantennale della scoperta. Le– riporta Global Science – sono il frutto dicalibrazioni dei dati raccolti dallo strumento Mvic (Multispectral Visible Imaging Camera) di New Horizons, che hanno portato alla realizzazione di due ‘ritratti’ inil più possibile vicini a quelli osservabili dall’occhio umano. Gli studiosi, tenendo presente che i filtri di Mvic non collimano con le lunghezze ...