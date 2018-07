Asti | si laurea al posto del figlio ucciso quando aveva 11 anni

Il papà riprende a studiare e si laurea al posto del figlio - ucciso da un coetaneo a 11 anni ad Asti : "È una laurea presa in tre. Mi ha aiutato molto mia moglie Anna. E Flavio è come se avesse sempre studiato con noi". Oggi Flavio avrebbe avuto 23 anni. Il 2 luglio del 2007, quando di anni ne aveva 11, il bimbo ha perso la vita, ucciso accidentalmente da un amichetto, con un colpo di fucile lasciato incustodito in un taverna dove stavano giocando, ad Asti. Pierluigi, padre di Flavio, ha voluto mantenere un legame con il percorso ...