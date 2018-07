Asta Fantacalcio | da Luis Alberto a Pjanic | chi ha fatto più assist nell' ultima

Fantacalcio 2018-2019 : i consigli per l’Asta. Scommesse - pagelle al calciomercato e possibili sorprese : Anche quest’anno OA Sport si occupa di dare le “pagelle” al mercato delle squadre di serie A in vista dell’avvio del campionato. Stavolta c’è stata una vera rivoluzione delle sessioni di mercato, poiché quest’ultimo si chiuderà decisamente prima degli anni passati, ciò al fine di evitare operazioni a campionato già iniziato. Pertanto la sessione estiva, iniziata il 1° luglio, si chiuderà il 18 agosto (non più il 1° settembre), praticamente il ...

Fantacalcio Serie A - metà agosto o inizio settembre il momento ideale per l'Asta : La passione per il calcio e per il Fantacalcio [VIDEO] non va mai in vacanza. E così chi si avvicina alle ferie, oppure chi sta gia' sotto l'ombrellone, sta gia' sicuramente pensando all'asta. Quando organizzarla? Non è facile fare delle ipotesi, ma considerando la data di chiusura del calciomercato e quella dell'inizio del prossimo campionato di Serie A, sembrano esserci soltanto due piste percorribili. Cerchiamo allora di fare chiarezza e di ...

Fantacalcio : da Szczesny a Meret - i consigli sui portieri da prendere all'Asta : É tempo di dare i primi consigli in vista della prossima asta del Fantacalcio [VIDEO]. Quest'anno il campionato di Serie A iniziera' il 19 agosto e sono gia' arrivati nel corso di questo calciomercato tanti nuovi giocatori. Uno su tutti Cristiano Ronaldo. Ci sono pochi dubbi sul fatto che il nuovo numero sette della Juventus sara' uno dei giocatori più richiesti in questo fantasy game. Per costruire una squadra competitiva bisogna però iniziare ...

