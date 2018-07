Assunzioni scuola 2018 2019 | svolta graduatorie | precedenza ai supplenti di 36 mesi

Blastingnews

: 67mia assunzioni per la scuola voluti dal ministero dell'Istruzione. Aspettiamo l'ok del ministro dell'Economia - LuigiGallo15 : 67mia assunzioni per la scuola voluti dal ministero dell'Istruzione. Aspettiamo l'ok del ministro dell'Economia - lombardo105 : @lauraboldrini Ma la Buona Scuola chi l'ha fatta? Forse dimentica che proprio voi avete ammazzato migliaia di famig… - FlcMessina : RT @FLCCGIL: #Scuola: abolire il limite di 36 mesi per le supplenze e varare un forte piano di #assunzioni del personale?? La proposta in #… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Arriva la possibilesullenellaper l'anno: gli insegnanti con oltre 36di supplenza potranno concorrere al posto fisso e, in assenza di disponibilita', godranno dellaassoluta nelle assegnazioni delle supplenze. E' quanto prevede il Disegno di legge numero S355, presentato il 9 maggiodal Presidente della Commissione Istruzione al Senato, il leghista Mario Pittoni, calendarizzabile a breve per la discussione. I possibili effetti sulleche dovranno essere disposte entro il prossimo 31 agosto sono riportati dal quotidiano economico Italia Oggi che riprende la proposta di legge per i precari storici della. Il Ddl prevede per gli insegnanti con almeno 36di insegnamento nellaVIDEO laad essere assunti di ruolo con contratto a tempo indeterminato., immissioni in ruolo e ...