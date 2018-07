Associazione 21 Luglio | La Corte Europea ferma lo sgombero di Camping River

Eventi. Piazza della Molinella - favole e musica nel luglio dell' Associazione faentina Nostrarte : In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo al Teatro Sala Fellini, in Piazza Santa Maria Foris Portam, 2 a Faenza. La prevendita è attiva alla Bottega Bertaccini , corso Garibaldi 4, , tel. ...

"In Italia ci sono tra i 120mila e i 180mila rom". Il rapporto dell'Associazione 21 luglio : sono tra 120 e 180 mila i cittadini di origine rom e sinti in Italia, 26 mila dei quali vivono in emergenza abitativa in baraccopoli formali (insediamenti gestiti dalle amministrazioni locali) e informali ('campi abusivi') o nei centri di raccolta monoetnici. sono i dati dell'ultimo rapporto dell'Associazione 21 luglio. Le baraccopoli formali sono 148, distribuite in 87 comuni di 16 regioni da Nord a Sud, per un totale di circa 16.400 abitanti, ...