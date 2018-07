Ascolti tv | Bisciglia al settimo cielo | vince ancora Temptation Island

Temptation Island 2018 - record di Ascolti per la seconda puntata - la frecciatina di Filippo Bisciglia : In casa Mediaset si festeggiano i grandi risultati del reality ma non viene ringraziato il conduttore che replica su Instagram e poi cancella il commento.

Ascolti tv - Temptation Island vola alto : grande successo per Bisciglia : Ascolti tv Lunedì 16 Luglio 2018: Temptation Island vince ancora La prima serata di Lunedì 16 Luglio 2018 è stata vinta ancora una volta da Temptation Island. Il docu-reality in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia continua a volare alto. La seconda puntata ha infatti riscosso il 21.5% di share. A quanto […] L'articolo Ascolti tv, Temptation Island vola alto: grande successo per Bisciglia proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island fa il boom di Ascolti : Filippo Bisciglia convince ancora : Filippo Bisciglia: boom d’ascolti per Temptation Island In questa calda estate italiana continua il trionfo di Temptation Island sia in tv che sui social. Lunedì 16 luglio sono stati 3.885.000 i telespettatori, pari al 21,46% di share a seguire le coppie che hanno deciso di spiaggiarsi sull’isola delle tentazioni raccontando all’Italia le loro dinamiche personali, producendosi in corna vere e/o presunte, sbandate, ma anche ...