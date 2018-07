ARS | V Commissione favorevole alla promozione territoriale di Birgi Pellegrino | FI

Paolo Angius di Airgest su parere favorevole commissione cultura ARS a sviluppo territorio : Il presidente di Airgest, Paolo Angius su votazione favorevole in commissione Ars su progetto di incremento turistico del territorio «E' stato premiato il lavoro fatto dalla società di gestione in ...

Attrezzature sportive sulle Mura - ok in commissione alla proposta di BARSanti : In un momento in cui lo sport deve tornare ad assumere un ruolo fondamentale nella politica e nel futuro della nostra città - conclude Barsanti - questo è un importante segnale. Sport per tutti; ...

Borsellino : attesa per audizione Fiammetta in Commissione antimafia ARS : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - C'è attesa per l'audizione di Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso 26 anni fa in via D’Amelio, davanti alla Commissione regionale antimafia siciliana prevista per le 14 di oggi. Una data non casuale, alla vigilia dell’anniversario della strage di via D'Ameli

Borsellino : attesa per audizione Fiammetta in Commissione antimafia ARS : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – C’è attesa per l’audizione di Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso 26 anni fa in via D’Amelio, davanti alla Commissione regionale antimafia siciliana prevista per le 14 di oggi. Una data non casuale, alla vigilia dell’anniversario della strage di via D’Amelio. “Ci sono le motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater che ci dicono come intorno a ...

Mafia : al via missioni commissione Antimafia ARS - domani tappa a Trapani : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Inizia domani da Trapani il ciclo di missioni istituzionali della commissione AntiMafia e anti corruzione dell'Assemblea regionale siciliana nelle Prefetture siciliane. "Sarà un’importante occasione per la commissione - dice il presidente Claudio Fava - per conoscere p

ARS a passo di lumaca - la Finanziaria torna in Commissione : "E' evidente che a maggioranza si e' spaccata in due come una mela e non ha piu' una linea politica condivisa", dice il presidente del gruppo parlamentare Pd Giuseppe Lupo. "Gli interventi ...

Sicilia : ARS - 'collegato' torna in commissione Bilancio : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Dopo settimane di attesa per la discussione in Aula, Sala d'Ercole ha deciso di rinviare il 'collegato' alla finanziaria in commissione Bilancio. Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ha messo al voto la proposta in tal senso presentata dal capogruppo del Pd Giuse

Rifiuti : commissione Ambiente ARS approva piano stralcio : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - La commissione Territorio e Ambiente dell'Ars ha approvato all'unanimità il piano stralcio sui Rifiuti. Il piano consente di pianificare sia una strategia unitaria di gestione e raccolta dei Rifiuti che l’impiantistica necessaria al corretto smaltimento per ogni provin