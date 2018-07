Arrestato un RICHIEDENTE ASILO | il post di Salvini fa infuriare Mentana

Picchiata e stuprata a Reggio Emilia - Arrestato RICHIEDENTE asilo ucraino 'Incastrato da una maglietta rossa' : Il presunto autore della brutale violenza sessuale di domenica a Reggio Emilia è stato arrestato. L'uomo, un richiedente asilo ucraino è stato identificato nella notte al termine di 36 ore ...

Offre patatine e dolci a una bimba di 9 anni e la violenta : Arrestato RICHIEDENTE asilo : Un 24enne del Mali ospite di una struttura per l'accoglienza dei profughi di Piacenza si trova ora nel carcere della città emiliana. Con la scusa di offrire patatine e dolci alla piccola, ha toccati più volte la piccola nelle parti intime. “Espulsione immediata dall’Italia" chiede ora il deputato Tommaso Foti (Fratelli d’Italia),Continua a leggere

Ragazza violentata a Reggio Emilia - Salvini annuncia : «Arrestato un richiedente asilo ucraino» : «Ragazza violentata domenica a Reggio Emilia, arrestato un richiedente asilo ucraino di 26 anni». Lo annuncia su facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini che poi esprime i suo...

Torino - Arrestato il rapinatore del supermercato. Era stato bloccato da richiedente asilo : I carabinieri di Torino hanno fermato l’uomo che il 30 giugno tentò una rapina nel supermercato Presto Fresco in via Mercadante, sventata da Ewansiha Osahon,un 27enne nigeriano richiedente asilo. Le telecamere hanno filmato la scena della rapina in cui si vede il migrante trattenere il rapinatore, Ermes Simone Marinelli, un torinese di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il migrante mentre tratteneva il ladro gli aveva scostato ...

Sanza - calci e pugni con la sbarra di ferro : Arrestato RICHIEDENTE asilo : Sanza. E' stato arrestato domenica sera a Sanza un richiedente asilo accusato di lesioni personali aggravate per l'uso di arma impropria. L'ospite della struttura d'accoglienza Villa Eboli, un ...

Arrestato un richiedente asilo che progettava attentati in Europa : Un richiedente asilo del Gambia, Sillah Osman, 34 anni, è stato Arrestato nel napoletano durante una operazione congiunta antiterrorismo di polizia e carabinieri. Il presunto jihadista era sbarcato nel 2017 in Sicilia e poi era transitato per la Puglia. Secondo gli inquirenti era arrivato in Europa